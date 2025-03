Siteflow lève 7 millions d’euro pour transformer les industries sensibles

L’industrie nucléaire, à l’instar d’autres secteurs critiques comme l’aérospatial ou la défense, est encore largement dépendante de processus traditionnels et de méthodes de suivi fragmentées. La digitalisation devient un levier incontournable pour améliorer la traçabilité, optimiser la gestion des interventions et garantir une conformité stricte aux réglementations. Cette transformation s’inscrit dans une dynamique plus large : l’essor des plateformes collaboratives, du data management et de l’intelligence artificielle dans l’industrie. Dans ce contexte, les solutions capables d’automatiser et de structurer les opérations en temps réel suscitent un intérêt croissant de la part des entreprises et des investisseurs.

Créée en 2017, Siteflow a développé la première solution de gestion des opérations terrain entièrement digitalisée pour le secteur nucléaire. Son logiciel permet de piloter en temps réel les interventions sur site, de garantir une traçabilité rigoureuse et d’améliorer la coordination des équipes. Conçue pour répondre aux exigences des industries sensibles, la plateforme intègre des outils de gestion documentaire automatisée, de planification des interventions et de reporting intelligent.

Adoptée par des acteurs majeurs comme Orano, Framatome et Veolia, Siteflow s’est imposée comme un standard de référence dans le nucléaire et commence à s’étendre à d’autres secteurs. Son ambition est claire : devenir la plateforme de référence pour la gestion des opérations industrielles critiques à travers le monde.

À l’origine de Siteflow, Louis Hauvette, CEO et co-fondateur, a misé sur la modernisation des processus opérationnels pour libérer les industries sensibles des contraintes administratives et améliorer leur performance. Son objectif est de standardiser et simplifier la gestion des interventions grâce à une plateforme unique, interopérable et évolutive. Avec cette approche, l’entreprise se positionne comme un catalyseur de la transformation digitale pour l’ensemble des infrastructures critiques.

Siteflow vient de lever 7 millions d’euros auprès de LBO France et EDF Pulse Ventures. Cette levée de fonds vise à renforcer le développement technologique de la plateforme, en y intégrant de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle et la gestion avancée des données. Elle marque également une étape clé dans l’expansion de Siteflow, qui ambitionne d’élargir son champ d’action à d’autres industries comme l’aérospatial et la défense. La startup avait réalisé un tour de table de 10 millions d’euros en 2022 menée par BpiFrance via son fonds Digital Venture, accompagné par Le Fonds France Nucléaire et 360 Capital. Elle avait réalisé un tour de seed de 1,5 millions d’euros en 2020