Connaissez-vous Firecell ? La startup qui démocratise la 5G industrielle

Dans les usines françaises, seules 3 % des communications sont sans fil. Firecell ambitionne d’accélérer leur modernisation en proposant une solution 5G privée, accessible et sécurisée, adaptée aux besoins des entreprises industrielles.

L’industrie 4.0 requiert une connectivité sécurisée pour optimiser la production, automatiser les processus les échanges de données. Pourtant, les solutions existantes, souvent onéreuses et complexes à déployer, freinent l’adoption massive de la 5G par les industriels. Face à cette problématique, Firecell apporte une alternative souveraine aux offres des grands équipementiers, en développant une solution simple à installer, fonctionnant sur des serveurs standards et garantissant une couverture optimisée. Sa technologie permet de couvrir 30 000 m² avec moins de cinq points d’accès, tout en assurant un niveau de sécurité avancé grâce à une encryption native et une compatibilité avec les équipements industriels existants.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Créée en 2021, par Claude Seyrat, Firecell s’appuie sur une R&D localisée à Nice, en partenariat avec le laboratoire de recherche Eurecom, et collabore avec des fabricants européens pour garantir la souveraineté de ses infrastructures. En seulement trois ans, la startup a séduit 75 clients de premier plan, parmi lesquels SNCF, Airbus, Thales, Stellantis, ID Logistics, Bouygues Telecom et la US Army. Sélectionnée par le programme French Tech 2030, elle est également lauréate du plan d’accélération 5G du gouvernement, avec un premier déploiement sur une chaîne de production Stellantis.

Pour financer son développement Firecell a réalisé en 2023 un tour d’amorçage de 6,6 millions d’euros auprès notamment de Ventech et Matterwave Ventures, avec la participation de Bpifrance Digital Venture et Bouygues Telecom Initiatives.