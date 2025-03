Flowdesk boucle un tour de 94 millions d’euros pour répondre à la demande institutionnelle en crypto

Porté par l’essor des ETF Bitcoin, qui accumulent aujourd’hui plus de 115 milliards de dollars d’actifs sous gestion, et par la montée en puissance de la tokenisation des actifs financiers, le marché des actifs numériques accélère sa transformation. Ces évolutions attirent les investisseurs institutionnels et les grandes entreprises, mais posent un défi de taille : l’accès à une liquidité fiable et continue dans un écosystème encore fragmenté. Malgré la multiplication des plateformes de trading, qu’elles soient centralisées et décentralisées, les disparités entre les places de marché freinent la fluidité des échanges et l’adoption de produits financiers structurés.

Depuis 2020, la réglementation progresse avec des initiatives comme MiCA en Europe, visant à structurer l’écosystème. Parallèlement, la multiplication des plateformes d’échange, centralisées et décentralisées, complexifie la gestion de la liquidité et l’accès aux marchés.

Fondée en 2020, par Guilhem Chaumont, Paul Bugnot, François Cluzeau et Balthazar Giraux, Flowdesk a développé une plateforme de trading algorithmique et de gestion de liquidité adaptée aux besoins des institutionnels et des émetteurs d’actifs numériques. Son offre de « Market-Making as a Service » permet aux entreprises d’accéder à plus de 140 plateformes de trading, couvrant les marchés spot et dérivés.

Son modèle repose sur un accès à la liquidité grâce à une infrastructure de trading connectée aux plus grandes plateformes. Il garantit une transparence renforcée répondant aux exigences des investisseurs institutionnels. Il permet également une diversification des services, avec l’ajout d’une offre OTC et la création d’un desk de crédit crypto.

Flowdesk vient de finaliser une levée de 102 millions de dollars (94M€) comprenant un financement en equity apporté par HV Capital, aux côtés des investisseurs historiques Eurazeo, Cathay Innovation et ISAI, ainsi qu’un financement en dette via des fonds gérés par BlackRock.

Ce capital servira à renforcer les activités OTC et dérivés avec la création d’un desk de crédit crypto, à doubler les effectifs pour accompagner la croissance, à investir dans la conformité et la régulation, notamment pour anticiper MiCA, et à poursuivre l’expansion internationale avec l’ouverture envisagée d’un bureau aux Émirats Arabes Unis.

La startup a réalisé un précédent tour de table de 30 millions de dollars en 2022