Wealthcome lève 7 millions d’euros pour accélérer la digitalisation de la gestion patrimoniale

Le secteur de la gestion patrimoniale connaît une transformation rapide sous l’effet de la digitalisation et du durcissement des exigences réglementaires. Face à la concentration du marché, illustrée par l’acquisition de Manymore par le groupe Harvest, les professionnels du patrimoine doivent repenser leurs outils pour garantir une approche plus fluide et conforme aux nouvelles normes. La nécessité de solutions technologiques robustes et sécurisées devient un impératif pour les conseillers en gestion de patrimoine et les Family Offices. Wealthcome s’inscrit dans cette dynamique en proposant une plateforme SaaS nouvelle génération, conçue pour répondre aux défis de cette mutation.

Fondée en 2022, Wealthcome développe un logiciel SaaS permettant aux professionnels du patrimoine d’optimiser la gestion de leurs portefeuilles et d’automatiser leurs obligations réglementaires. L’agrégation des données patrimoniales en temps réel offre une vue exhaustive des actifs, y compris ceux non directement sous gestion. L’architecture ultra-modulaire de la plateforme permet de s’adaptater aux besoins des indépendants comme des grands réseaux bancaires et compagnies d’assurance. La conformité réglementaire est intégrée au cœur de la solution, avec la production automatisée de documents actualisés et un suivi des échéances.

L’expérience client occupe une place centrale dans la proposition de valeur de Wealthcome afin de favoriser l’interaction entre conseillers et investisseurs. L’ensemble des données est sécurisé et hébergé en France, conformément aux exigences de l’AMF, assurant aux utilisateurs la souveraineté et la restitution gratuite de leurs informations. En moins d’un an, Wealthcome a séduit plus de 300 entités, réunissant 2 500 professionnels de la gestion patrimoniale et consolidant un volume d’actifs agrégés dépassant les 20 milliards d’euros.

Wealthcome annonce une levée de fonds de 7 millions d’euros menée par BlackFin Capital Partners, un investisseur européen de premier plan spécialisé dans les services financiers. Ce financement vise à structurer la montée en puissance de la plateforme, avec un doublement prévu des effectifs d’ici l’an prochain. L’intégration de nouvelles fonctionnalités enrichies par l’intelligence artificielle permettra d’optimiser encore davantage l’expérience utilisateur. Le développement sur le marché européen s’inscrit également au cœur de cette levée, avec l’ambition d’imposer Wealthcome comme un acteur de référence face aux solutions anglo-saxonnes.

Une équipe d’experts et un actionnariat renforcé

Wealthcome est dirigée par Cyprien Delmeule, entrepreneur bordelais qui a développé une expertise approfondie de la gestion patrimoniale au sein d’un family office avant de fonder l’entreprise en 2022.

L’entreprise bénéficie du soutien de plusieurs figures emblématiques du monde financier et entrepreneurial, parmi lesquelles Jean-Charles Krompholtz, cofondateur de Boursorama, Antoine Darcet, ex-PDG de Nexeo, Paul Tiba, fondateur de Airlec Air Espace, et Fabien Folio, cofondateur de MaxiCoffee. L’arrivée de BlackFin Capital Partners vient renforcer cet actionnariat.