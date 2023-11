A la découverte de GLADIA, une solution de speech to text, motorisée par une IA.

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Second épisode de notre nouveau rendez vous avec Fanny BOUTON, et nos invités pour parler du Cloud dans toutes ses dimensions, techniques bien sur, mais également marketing ou encore business.

Nous recevons aujourd’hui Jean Louis Queguiner, le fondateur de GLADIA.IO, une solution de transcription de contenus audio en texte. L’IA est bien entendu au coeur de la solution, et permet d’obtenir des résultats sans commune mesure avec les solutions traditionnelles. En quoi la gestion des données et l’infrastructure impactent le business de GLADIA, réponses dans WHY CLOUD MATTERS

Listen to « A la découverte de GLADIA, une solution de speech to text, motorisée par une IA. » on Spreaker.

Vous pouvez nous retrouver sur SPOTIFY, DEEZER et dans quelques jours sur APPLE PODCAST. Rendez vous tous les premiers lundis du mois pour WHY CLOUD MATTERS, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestion! whycloudmatters@frenchweb.fr