Connaissez vous l’histoire de la plateforme de partage de photo Flickr?

Flickr est un site web de partage de photos en ligne qui a été fondé en 2004 par Stewart Butterfield et Caterina Fake. Ils ont fondé la société en 2002 sous le nom de Ludicorp, à Vancouver et ont lancé Flickr en 2004 comme un service de partage de photos pour les utilisateurs du jeu en ligne « Game Neverending ». Après avoir rapidement gagné en popularité, Flickr a été acquis par Yahoo! en 2005 pour un montant non divulgué. Sous la direction de Yahoo!, Flickr a continué à évoluer et à grandir, ajoutant de nouvelles fonctionnalités et améliorant sa plateforme pour les utilisateurs et les développeurs.

Cependant, avec l’arrivée de nouveaux concurrents tels que Instagram et Snapchat, et les difficultés financières de Yahoo!, Flickr a connu une baisse de la croissance et de la popularité au cours des dernières années.

Malgré cela, Flickr reste l’un des plus grands sites de partage de photos en ligne, avec des millions d’utilisateurs actifs, une communauté importante de photographes et de développeurs, et un large éventail de fonctionnalités pour le partage, la découverte et l’utilisation de photos en ligne.

Butterfield et Fake sont tous deux des entrepreneurs renommés de la Silicon Valley, et ont continué à travailler sur des projets innovants après le lancement de Flickr. Butterfield a plus tard fondé Slack, une plateforme de communication pour les entreprises, tandis que Fake a cofondé Hunch, une plateforme de recommandation en ligne, et a travaillé pour plusieurs autres entreprises de haute technologie.