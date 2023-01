Connaissez vous Peter Thiel, co fondateur de Paypal et investisseur?

Peter Thiel est un entrepreneur, investisseur et philosophe américain. Il est surtout connu pour être co-fondateur de PayPal, un service en ligne de paiement qui a joué un rôle clé dans l’expansion de l’e-commerce. Thiel est également connu pour ses investissements audacieux dans de nombreuses startups de haute technologie, telles que LinkedIn, Yelp et SpaceX. En plus de ses activités d’investissement, Thiel est un écrivain prolifique et un défenseur de la liberté politique et économique. Il a également été impliqué dans plusieurs controverses en raison de ses opinions politiques et de ses activités d’investissement.