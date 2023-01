Connaissez vous les BBS First Class?

Les BBS First Class étaient des systèmes de bulletin board (BBS) qui ont joué un rôle important dans les premiers jours de l’Internet. Les BBS étaient des systèmes de messagerie en ligne qui permettaient aux utilisateurs de télécharger et de partager des fichiers, de discuter avec d’autres utilisateurs et d’accéder à divers services en ligne. Les BBS First Class étaient une version plus avancée de ces systèmes, qui permettait la communication en temps réel et l’accès à des forums de discussion. Les BBS ont été largement utilisés dans les années 1980 et 1990 pour fournir un accès à l’Internet avant la popularisation de l’accès commercial à large bande. Les BBS First Class ont été largement utilisés par les communautés de hackers et les utilisateurs d’ordinateurs en raison de leur fonctionnalité avancée et de leur accès facile à de nombreux services en ligne.