Connaissez vous Leonard Kleinrock?

Leonard Kleinrock est un ingénieur informatique américain et professeur universitaire connu pour ses contributions à la théorie de la communication de paquets et pour son rôle dans le développement d’ARPANET, le premier réseau de l’Internet. Il est considéré comme un pionnier de l’Internet et a été l’un des premiers à étudier les méthodes pour connecter des ordinateurs pour former un réseau. Il est également connu pour son travail sur les algorithmes de contrôle de congestion et les algorithmes de file d’attente. Il est actuellement professeur de génie électrique à l’Université de Californie, Los Angeles (UCLA).