Quelle est l’histoire d’ARPANET?

ARPANET est le premier réseau de communication de l’Internet, développé par l’Agence de projets de recherche avancée de l’Armée américaine (DARPA) dans les années 1960 et 1970. Il a servi de modèle pour le développement de l’Internet tel que nous le connaissons aujourd’hui.

ARPANET a utilisé le protocole de paquet switching, qui permet à des données de voyager en petits paquets plutôt qu’en un canal continu, permettant une utilisation plus efficace de la bande passante, mais aussi Les adresses IP (Internet Protocol), qui permettent d’identifier et de localiser les ordinateurs sur le réseau et enfin le protocole TCP (Transmission Control Protocol), qui garantit que les paquets de données atteignent leur destination et dans le bon ordre.

Ces technologies de base ont été cruciales pour le développement de l’Internet moderne et ont permis à ARPANET de devenir le premier réseau de communication de l’Internet.

ARPANET a été créé en réponse aux besoins de la défense américaine pour une communication fiable et survivante en cas de conflit. L’agence de recherche avancée de l’Armée (DARPA) a commencé à travailler sur le projet en 1966. Le projet a été dirigé par le Dr Robert Taylor, et les ingénieurs et scientifiques du MIT, du BBN et de l’Université de Californie à Los Angeles ont travaillé ensemble sur le développement du réseau

Une anecdote au sujet d’ARPANET concerne le premier message envoyé sur le réseau en octobre 1969. Le message a été envoyé de l’Université de Californie à Los Angeles à l’Institut de technologie du Massachusetts et a dit simplement « LO ». Le message a été destiné à dire « LOGIN », mais a échoué en raison d’une erreur de transmission. Cependant, ce message marque le début de l’ère de l’Internet et l’utilisation réussie du protocole de paquet switching pour la communication à distance.