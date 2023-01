Connaissez vous MOZAIC?

MOZAIC est un acronyme qui signifie MULtiprotocol ZERO Administration Internet Connectivity. Il s’agissait d’un projet de recherche européen visant à développer des technologies pour connecter les réseaux locaux (LAN) et les réseaux étendus (WAN) pour former un réseau internet homogène. Le projet a été lancé en 1993 par le Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN), et a joué un rôle clé dans le développement de l’Internet en Europe. MOZAIC a permis de démontrer que les technologies nécessaires à la construction de l’Internet pouvaient être implémentées sur une large échelle et a contribué à la mise en place d’infrastructures pour le commerce électronique et les services en ligne.