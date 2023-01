Connaissez vous l’histoire de NeXT ?

NeXT Inc. est une entreprise informatique américaine fondée en 1985 par Steve Jobs, après son départ d’Apple Inc. Jobs a fondé NeXT dans le but de développer une plate-forme informatique innovante pour l’éducation et les entreprises, qui utiliserait les dernières technologies en matière de matériel et de logiciel.

Le premier produit de NeXT, le NeXT Computer, a été lancé en 1988 et a été largement loué pour son design élégant et sa technologie de pointe. Cependant, le produit a connu des difficultés commerciales et n’a pas été un grand succès sur le marché.

Malgré cela, NeXT a continué à développer son logiciel et son système d’exploitation, qui a attiré l’attention de nombreux développeurs et universités. En 1996, Apple a racheté NeXT et a intégré son système d’exploitation à l’OS X d’Apple, qui est devenu l’un des systèmes d’exploitation les plus populaires et les plus influents de l’industrie informatique.

L’histoire de NeXT est un exemple de la détermination et de l’ingéniosité de Steve Jobs dans la création de produits innovants. Les innovations développées à NeXT ont eu un impact significatif sur l’industrie informatique et ont contribué à la réussite d’Apple.