Quelle est l’histoire des conférences TEDx ?

TEDx est une série d’événements de conférences indépendants organisés dans le monde entier sous licence de TED (Technology, Entertainment, Design), une organisation à but non lucratif visant à diffuser les idées les plus importantes et les plus intéressantes à travers le monde.

L’histoire de TEDx remonte à la première conférence TED en 1984, qui a rassemblé une variété de personnes pour discuter de sujets tels que la technologie, l’entertainment et le design. Depuis lors, TED est devenu une organisation de renom, avec des conférences annuelles à Monterey, en Californie, et des vidéos en ligne vues par des millions de personnes dans le monde entier.

En 2009, TED a lancé TEDx pour permettre à des personnes du monde entier d’organiser leurs propres événements TED-style, en suivant les mêmes principes de diffusion de grandes idées, de qualité de la production et de diversité de la programmation.

Depuis, les conférences TEDx se sont développées en un phénomène mondial, avec des événements organisés dans des centaines de villes dans le monde entier. Les conférences TEDx sont souvent organisées par des bénévoles locaux et visent à rassembler des personnes pour partager des idées sur des sujets variés, allant de la science à la politique en passant par la culture.