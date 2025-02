Connaissez vous Naïo Technologies : La robotique agricole au service d’une agroécologie moderne

Depuis 2011, Naïo Technologies conçoit et commercialise des robots agricoles autonomes afin d’assister les agriculteurs et viticulteurs. L’entreprise s’est fait connaître avec Oz, son premier robot destiné aux maraîchers, commercialisé en 2013. En réduisant l’effort physique et en optimisant le désherbage et le semis, Oz apporte une réponse aux contraintes du secteur.

Depuis son introduction, Oz a été progressivement optimisé grâce aux retours des utilisateurs, intégrant successivement des caméras (2015), une télécommande (2016), un GPS RTK (2020) et une application mobile dédiée (2022).

Un marché en plein essor

L’adoption croissante de la robotique agricole traduit un besoin pressant : selon la FAO, la demande alimentaire mondiale devrait augmenter de 60 % d’ici 2050, tandis que le manque de main-d’œuvre s’intensifie. Naïo Technologies se positionne en acteur clé de la robotique agricole en Europe et en Amérique du Nord. L’entreprise a déployé plus de 300 robots dans le monde et vend dans 20 pays via un réseau de distributeurs spécialisés.

Un produit en constante amélioration

Doté d’une autonomie d’une journée entière, léger et rapide à déployer après une pluie, Oz optimise le désherbage et le semis. Grâce à 35 outils interchangeables, il peut ouvrir des sillons, fertiliser, transporter des récoltes ou effaroucher les oiseaux. Son application mobile permet de suivre ses missions et de planifier ses déplacements.

L’intégration des nouvelles technologies a permis une montée en puissance du robot, notamment grâce à un moteur 50 % plus performant et une gestion énergétique optimisée.

Une 4eme levée de fonds de 32 millions d’euros pour accélérer le développement

Naïo Technologies a levé 50 millions d’euros. Notamment Mirova, Bpifrance (Fonds Ecotechnologies), Capagro, Demeter, Pymwymic & Codema, ainsi que les fonds régionaux M Capital et ARIS Occitanie.

Le digital au Salon International de l’Agriculture

🌱 Un rendez-vous incontournable pour l’innovation numérique

Le Salon International de l’Agriculture s’impose comme un carrefour essentiel pour les entreprises et start-ups du numérique appliqué à l’agriculture. Chaque édition voit émerger un écosystème dynamique, réunissant experts, décideurs et jeunes entreprises souhaitant démontrer leurs innovations. Sur plus de 900 m², cet espace devient un terrain d’échanges privilégié entre partenaires et clients du secteur agricole, tout en attirant les talents de demain.

🚜 Le numérique au cœur de l’agriculture et de l’agroalimentaire

Le digital est désormais un pilier incontournable du secteur agricole. L’adoption massive de technologies embarquées, d’outils de traçabilité et de solutions d’agriculture de précision témoigne de la transformation numérique des exploitations. Ce phénomène touche également les secteurs de l’alimentation et de la recherche en biotechnologies, où la digitalisation s’accélère à un rythme sans précédent.

🔬 AGRI’TECH : un espace en constante évolution

Anciennement connu sous le nom Agri 4.0, le pôle AGRI’TECH incarne cette dynamique d’innovation. Cette nouvelle dénomination marque une ambition renforcée : accompagner les acteurs du numérique agricole et mettre en lumière les solutions de demain. De l’intelligence artificielle aux plateformes de gestion agricole, en passant par les capteurs intelligents et les outils d’aide à la décision, l’AGRI’TECH illustre l’avenir d’une agriculture plus précise, prévisionnelle et durable.

👉 Un espace à ne pas manquer pour découvrir l’innovation au service de l’agriculture !