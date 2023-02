Connaissez-vous PIMSTER, la startup qui veut moderniser la relation client des marques ?

Avec notre partenaire SEISMIC, ne cessez jamais d'améliorer vos interactions clients

Fidéliser les consommateurs, notamment en digitalisant ses modes d’emploi, c’est la mission de la startup Pimster, qui a également l’ambition de faciliter l’acquisition client. Fondé en septembre 2021 par Baptiste Gamblin, Aubry d’Andoque de Sériège et Grégoire Galichon, Pimster est parti du constat que les utilisateurs ne lisaient pas les modes d’emploi papier. L’entreprise, qui s’adresse aux marques, notamment dans l’électroménager, multimédia, sport ou mobilité, digitalise les notices sous forme de vidéos, sur le modèle des « stories », populaires sur les réseaux sociaux.

« Le but de notre solution est de permettre aux marques d’interagir avec les utilisateurs, notamment au niveau de la prise en main du produit », explique le CEO Baptiste Gamblin. « Cela peut passer par exemple par des tutoriels vidéos. Nous allons compiler ces contenus et les mettre à disposition des utilisateurs. Ensuite, l’entreprise va pouvoir piloter les performances et analyser de la donnée, pour aller toujours plus loin dans la personnalisation des engagements ».

« Le principal challenger, c’est YouTube »

Depuis son lancement, Pimster a conquis une trentaine de clients, principalement français. « Quand on parle avec les entreprises, on s’aperçoit que le principal challenger, c’est YouTube », confie Baptiste Gamblin. La startup entend aller plus loin, en devenant un véritable outil de fidélisation. « Nous nous sommes basés sur deux avancés technologiques: la Web App, qui permet aux utilisateurs d’avoir accès à notre contenu sans avoir à télécharger quoi que ce soit, et l’adoption de QR code pour simplifier la prise en main de notre solution ».

Pimster, qui a levé 2 millions d’euros depuis son lancement auprès de Kima, LeFonds by FrenchFounders et de business angels comme Frédéric Montagnon et Thibaud Elzière, revendique à ce jour plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs en 2022. L’entreprise ambitionne de multiplier ce chiffre par 10 en 2023 et de se déployer sur de nouvelles verticales.

Retrouvez l’interview complète de Baptiste Gamblin, co-fondateur et CEO de Pimster :