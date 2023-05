Connaissez-vous PIPEDRIVE, un CRM de vente ?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Pipedrive est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) conçue pour aider les entreprises à optimiser leur processus de vente. La solution propose une gamme de fonctionnalités pour gérer efficacement les prospects, les ventes et les activités liées au cycle de vente.

Parmi les fonctionnalités principales de Pipedrive, on trouve la gestion des contacts et des leads. Les utilisateurs peuvent organiser leurs contacts, les suivre tout au long du processus de vente et avoir une vue d’ensemble de toutes les interactions avec les prospects.

Suivi des activités et des tâches

Pipedrive offre également des outils de suivi des activités et des tâches. Les utilisateurs peuvent planifier des tâches, définir des rappels et suivre les progrès de chaque activité liée à une opportunité de vente. Cela permet de garder une trace claire des actions à entreprendre et de rester organisé dans le processus de vente.

La solution propose également des fonctionnalités de gestion des pipelines de vente. Les utilisateurs peuvent visualiser et suivre les différentes étapes du processus de vente, déplacer les opportunités entre les étapes et obtenir une vue d’ensemble de l’état des ventes en cours. Cela permet de prioriser les efforts et de concentrer l’attention sur les opportunités les plus prometteuses.

Reporting et d’analyse

Pipedrive offre également des outils de reporting et d’analyse. Les utilisateurs peuvent générer des rapports sur les performances des ventes, les prévisions de revenus et d’autres indicateurs clés pour évaluer l’efficacité de leur processus de vente et prendre des décisions éclairées.

L’entreprise propose enfin des intégrations avec d’autres outils et services couramment utilisés par les équipes de vente. Cela permet aux utilisateurs de synchroniser leurs données, d’automatiser certaines tâches et de centraliser toutes les informations pertinentes au même endroit.

Parmi les solutions similaires, on peut citer SELLSY, SALESFORCE, ZENDESK ou encore MONDAY CRM.

Les fonctionnalités clés :

Gestion des contacts et des leads

Suivi des activités et des tâche

Pipeline visuel

Automatisation des tâches

Rapports et analyses

Suivi des communications

Les tarifs :

Essentiel : €14,90 par utilisateur et par mois

Avancé : €27,90 par utilisateur et par mois

Professionnel : €49,90 par utilisateur et par mois

Power : €64,90 par utilisateur et par mois

Entreprise : €99 par utilisateur et par mois

Les clients :

La solution de Pipedrive est particulièrement adaptée aux équipes de vente et aux professionnels du secteur commercial. Plus 100 000 entreprises dans 179 pays l’utilisent.

L’entreprise :

Fondée en 2010, Pipedrive est une entreprise spécialisée dans le développement d’un logiciel de gestion des ventes conçu pour aider les équipes commerciales à optimiser leur processus de vente.

