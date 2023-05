Les pays de l’UE et la réglementation numérique : Crispations autour du leadership franco-allemand

Le mécontentement grandit parmi les petits pays européens face à l’influence prédominante de la France et de l’Allemagne dans les décisions relatives à la réglementation du numérique. Alors que l’Union européenne (UE) via sa Présidente Ursula von der Leyen se targue de promouvoir une Europe « adaptée à l’ère numérique » au cours de la décennie à venir, de nombreux pays estiment que leurs intérêts et leurs voix ne sont pas suffisamment pris en compte dans les discussions.

L’UE a connu une poussée réglementaire sans précédent au cours des dernières années, notamment grâce au Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui a établi de nouvelles normes en matière de protection de la vie privée. Cependant, les pays les plus petits, bien que souvent dotés de secteurs technologiques dynamiques, se sentent marginalisés dans les couloirs de Bruxelles, où la France et l’Allemagne dictent l’agenda.

En privé, les responsables de ces pays expriment leur préoccupation quant à l’impact négatif de ces réglementations complexes sur les petites entreprises, qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour se conformer à des exigences coûteuses. Ils s’inquiètent également de la possibilité de voir les investissements étrangers, en particulier ceux en provenance des États-Unis, diminuer à mesure que la Commission européenne s’en prend aux grandes entreprises technologiques américaines. De plus, l’absence du Royaume-Uni, suite au Brexit, en tant que contrepoids à la France et à l’Allemagne a créé un vide de pouvoir dans lequel ces deux pays exercent une influence considérable.

Des pays comme l’Estonie et la Pologne ont connu une croissance significative dans le domaine des start-ups et attirent des investissements très importants de géants technologiques tels que Microsoft, Google, Amazon et Intel. Ces pays ont également mis en place des politiques de gouvernance numérique très novatrices, permettant aux citoyens de mener la plupart de leurs interactions administratives en ligne.

Il est fort possible que Washington reconnaisse que la politique technologique en Europe ne relève pas uniquement de la compétence de l’UE, et trouve de solides alliés parmi les pays nordiques et baltes, souvent plus alignés, pour contrer les positions franco allemande.

BREAKING NEWS

GOOGLE s’inspire des courses d’obstacles canine pour évaluer ses robots

Google a introduit Barkour, un système d’évaluation origianl pour mesurer l’agilité des robots quadrupèdes, inspiré des parcours d’obstacles canins. Ce benchmark compact propose quatre défis aux robots et utilise une échelle de notation basée sur les performances canines.

Le compte est bon

Selon un rapport du ministère des sciences et technologies chinois, la Chine comptabilise 79 projets de modèles de langage basés sur l’intelligence artificielle (AI large language models) dans le pays au cours des trois dernières années, et en dénombre 96 aux États-Unis sur les 3 dernières années.

Réanimez vos vieux clichés

MyHeritage, la plateforme leader mondiale de l’histoire familiale, annonce le lancement de Reimagine, une application mobile spécialisée dans les photos de famille. Cette application offre des fonctionnalités de restauration et d’animation de photos, qui constituent ses principales caractéristiques.

Reimagine est équipé d’un puissant scanner de photos qui permet de numériser à grande vitesse des pages entières d’un album ou plusieurs photos indépendantes. Mais ce qui rend cette application vraiment intéressante, ce sont ses capacités de restauration et d’animation de photos grâce à l’intelligence artificielle de MyHeritage dont les résultats sont particulièrement réussis.

Richard Menneveux , Rédacteur en Chef de FRENCHWEB.FR

Connaissez vous PLEO l'acteur leader la gestion des notes de frais en Europe?

En l'espace de 10 ans, de nombreuses solutions sont apparues sur le marché pour donner plus d'autonomie aux collaborateurs. La gestion des notes de frais n'y a pas échappé et les solutions ne se limitent pas à scanner des tickets de caisse, mais offrent de nombreux services assurant un suivi en temps réels et un haut niveau de sécurité.

Pour en parler, nous avons reçu Álvaro Dexeus, General Manager pour l'Europe du Sud de Pleo, une fintech spécialisée dans la gestion des dépenses professionnelles qui a levé plus de 428 millions de dollars

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

TRANSAK, une société basée à Miami qui commercialise des infrastructures de paiement et d’intégration pour les jeux Web3 et les applications financières, a réalisé une levée de fonds de série A de 20 millions de dollars. Cette levée de fonds a été dirigée par CE Innovation Capital.

FW MARKET

TWITTER : sur la base d’une décote de la participation dans Twitter du fonds d’investissement Fidelity, la valeurs de TWITTER serait désormais évalué à environ 33 % du prix d’achat de 44 milliards de dollars par Elon Musk.

: sur la base d’une décote de la participation dans Twitter du fonds d’investissement Fidelity, la valeurs de TWITTER serait désormais évalué à environ 33 % du prix d’achat de 44 milliards de dollars par Elon Musk. MOONPAY : Quelques cadres de MoonPay, dont le PDG Ivan Soto-Wright, ont bénéficié d’une opération de cash out de 150 millions de dollars d’actions lors de la série A de financement de 555 millions de dollars de la start-up de paiement en cryptomonnaie en novembre 2021.

: Quelques cadres de MoonPay, dont le PDG Ivan Soto-Wright, ont bénéficié d’une opération de cash out de 150 millions de dollars d’actions lors de la série A de financement de 555 millions de dollars de la start-up de paiement en cryptomonnaie en novembre 2021. RDV manqué pour HP: Hewlett Packard (HP) a publié ses résultats du deuxième trimestre, révélant une baisse de 22 % de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, s’établissant à 12,91 milliards de dollars, inférieur d’autant plus aux prévisions attendues de 13,07 milliards de dollars. HPE a chuté de plus de 5 % à la cloture, en réponse à ces mauvais résultats.

MOUVEMENTS

ADRIEN LEPAGE est nommé Chief Solutions & Innovation Officer chez Mindshare, (WPP)

est nommé Chief Solutions & Innovation Officer chez Mindshare, (WPP) JULIEN MAQUAIRE occupe désormais le poste de Chief Marketing Officer chez Wild Code School.

occupe désormais le poste de Chief Marketing Officer chez Wild Code School. GREGOIRE MARTINEZ rejoint 42 en tant que Chief operating officer après avoir piloté la communication et les projets stratégiques de STATION F

AGENDA

A ne pas manquer cette semaine: COMPUTEX, SAAS STOCK USA, Dublin Tech Summit

