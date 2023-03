Connaissez-vous REFLECT, un outil de data visualisation pour les équipes RH ?

Avec notre partenaire SEISMIC, ne cessez jamais d'améliorer vos interactions clients

Rétention, recrutement, absentéisme, gestion des salaires… Les enjeux des RH et des managers n’ont jamais été aussi complexes. C’est dans ce contexte que naît Reflect en janvier 2022, sous l’impulsion de Léopold Adam et Baptiste Jan, deux anciens salariés de Theodo.

L’entreprise déploie une solution de data visualisation qui s’intègre aux logiciels RH des entreprises, centralise les data et met à disposition des indicateurs et tableaux de bord RH d’aide à la décision. « On va agréger les différentes données hébergées dans les logiciels RH des entreprises (logiciels de recrutement, de performance, de paie, etc.) au sein d’une même solution. Cela permet aux RH de suivre beaucoup plus facilement les différents indicateurs, sur le turnover ou la masse salariale par exemple », explique Léopold Adam, CEO de Reflect.

L’entreprise, qui s’adresse aux startups, scale-ups, agences et grands groupes, compte parmi ses clients Pennylane, Welcome to the jungle, Partoo ou encore SmallPDF. Pour rappel, Reflect a levé 2 millions d’euros auprès de XAnge en septembre 2022, avec l’objectif de poursuivre les développements sur le produit, de s’intégrer à de nouveaux logiciels et de continuer à recruter.

Retrouvez l’interview complète de Léopold Adam, co-fondateur et CEO de Reflect :

