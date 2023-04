Connaissez-vous Salma Bakouk, CEO de Sifflet, solution de surveillance automatisée des données?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

C’est en juin 2021 que Salma Bakouk s’allie avec Wajdi Fathallah et Wissem Fathallah, d’anciens professionnels de la finance et des données, pour lancer Sifflet, une startup qui permet la surveillance automatisée des données.

« J’ai commencé ma carrière à Hong Kong, dans la banque d’investissement Goldman Sachs », explique-t-elle. « Même si j’étais dans une grosse entreprise, le fait d’être basé en Asie donnait l’impression d’être une startup. On était une petite équipe et avions des enjeux très relatifs à des problèmes de maturité de marché. » « J’ai vraiment aimé cet environnement dynamique et suis devenue ‘addict’ de cette sensation de créer quelque chose », confie la CEO de Sifflet.

Elle lance donc cette plateforme qui collecte des informations dans différents compartiments de la data stack et dispose d’une surveillance automatisée en temps quasi réel des données, des métadonnées et des pipelines, alertant les entreprises en cas d’anomalies. Pour rappel, Sifflet a récemment levé 12 millions d’euros en série A auprès d’EQT Ventures.

La startup, qui compte parmi ses clients des entreprises comme Carrefour, BPCE, Nextbite, Shopback ou Adaptavist, ambitionne d’intensifier ses efforts en EMEA et aux États-Unis et à poursuivre ses investissements dans les produits et l’ingénierie.

Retrouvez l’interview complète de Salma Bakouk, co-fondatrice et CEO de Sifflet: