GARANTE vs CHATGPT / SPOTIFY x Radio / TWITCH, place au créateurs!

Garante (la CNIL italienne) précise 9 mesures auxquelles ChatGPT doit se contraindre.

En mars dernier, l’Italie a temporairement interdit ChatGPT, faisant d’elle le premier pays à le faire. Cette décision a été prise à la suite de la saisie de Garante, l’agence italienne de protection des données. Garante a affirmé que la collecte de données personnelles par OpenAI était illégale et enfreignait le RGPD de l’UE, et qu’aucun système de vérification d’âge pour les mineurs n’était en place.

Garante vient de faire connaitre les neuf mesures auxquelles OpenAI doit s’astreindre pour que cette interdiction soit levée. Ces mesures adressent les sujets de la transparence, l’exercice des droits de données, la base légale du traitement des données, la protection des mineurs et une campagne de sensibilisation. OpenAI doit se conformer à ces exigences avant le 30 avril pour la plupart des demandes, et jusqu’au 15 mai pour la campagne de promotion.

Spotify assemble ses startups pour faciliter l’intégration des radios

Spotify souhaite faire venir de nouvelles radios sur sa plateforme avec une solution qui facilitera la conversion des émissions de radio en podcasts à la demande et offrira une nouvelle source de revenus publicitaires aux radiodiffuseurs, mais aussi le moyen de toucher de nouveaux auditeurs qui utilisent son player.

La brique techno “broadcast-to-podcast” provient de Whooshkaa une startup australienne acquise par Spotify en 2021, et sera intégrée dans Megaphone, la plateforme de diffusion et de technologie publicitaire de podcast, elle aussi acquise par Spotify fin 2020

Twitch, fin de partie pour les gamers, place aux créateurs de contenus!

Propulsé à la tête de Twitch il y a moins d’un mois, suite la démission d’Emmett Shear co fondateur de Twitch , démission intervenue quelques jours avant les licenciements de 400 collaborateurs, Dan Clancy a tenu à rassurer la communauté de créateurs et d’utilisateurs de la plateforme lors d’une interview accordée à Bloomberg. Il a indiqué que la réorganisation de l’entreprise était impérative pour réduire ses pertes et en assurer la pérennité, et que les créateurs étaient au coeur de sa stratégie.

Ainsi il insiste sur le fait que Twitch soit une startup technologique mais que lorsqu’un spectateur vient sur Twitch, il vient pour les créateurs, pas pour le service. Enfin Twitch n’est plus une plateforme destinée aux gamers, mais adresse de nombreux créateurs, dans la musique, la video, ou encore l’information. Les changements ne sont pas terminés!

