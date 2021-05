Crypto : 8,3 millions d’euros pour Klub, la plateforme d’investissement lancée par la Ki Foundation

En 2018, un an après le rachat de sa start-up Squarebreak par AccorHotels, Réda Berrehili nous présentait «l’Octogone», un assistant vocal basé sur la blockchain pour améliorer l’expérience des voyageurs et des hôteliers, fruit de sa réflexion dans son autre société, Genki («bonne énergie» en japonais). Sauf qu’entre temps, le Covid-19 a mis l’industrie hôtelière à l’arrêt l’an passé, stoppant par la même occasion le déploiement de cet assistant intelligent. Pas de quoi cependant entamer la détermination de Réda Berrehili, qui avait un autre projet sous le coude dans le cadre de sa Ki Foundation, qui vise à créer un écosystème de services autour de la blockchain et des cryptomonnaies.

Le projet en question, c’est Klub. Derrière ce nom, se cache une plateforme d’investissement et de services financiers privée qui s’adresse à des personnes avec des revenus élevés. Et pour cause, Klub donne accès à des produits à haut rendement et donc à haut risque. Au travers de cette plateforme, il est ainsi possible d’investir dans les cryptomonnaies, dans la finance décentralisée (DeFi) ou encore dans des start-up en pré-seed et seed. «On essaie de construire le pont qui amène la finance centralisée classique et les investisseurs traditionnels au monde de la crypto», explique Réda Berrehili, qui a construit le projet avec Kheireddine Kamal et Julien Guyomard. Avant de prévenir : «Un portefeuille bien diversifié n’est pas constitué uniquement de crypto.»

Pour prendre son envol, la société annonce un tour d’amorçage de 8,3 millions d’euros mené par les fonds d’investissement Amnis Ventures, Black Dragon Capital et Moonwhale Ventures. Des business angels ont également participé à l’opération, à l’image de Cyril Paglino (Starchain Capital, The Garage…), Tariq Krim (Netvibes, Jolicloud, Polite.one…), Alexandre Yazdi (Voodo) ou encore Guillaume Lestrade (Meero, Leeto, Tropee…). «Nous sommes très fiers d’avoir pu réunir, autour de la même table, des pointures du monde de la finance traditionnelle ainsi que des précurseurs du monde des crypto-actifs. Cela nous permet de bénéficier des conseils les plus efficaces afin de marier ces deux mondes», se réjouit Réda Berrehili, co-fondateur de Klub.

Des services personnalisés développés autour d’une nouvelle cryptomonnaie

Réservé à des profils pouvant déployer un capital conséquent, en débutant à 1 000 euros par mois, ce cercle d’investissement est uniquement accessible sur invitation. Dès lors, les membres sont répartis selon trois niveaux : Premium, Titanium et Black. Ces niveaux sont attribués via une cryptomonnaie dédiée, le $XKI (ou Ki), qui permet de récolter des points de fidélité. Le niveau ultime étant Black, les membres de cette catégorie bénéficieront d’avantages, comme des commissions et des coûts de plateforme allégés, ainsi que de services améliorés. Klub propose en effet des services personnalisés, à l’image d’une conciergerie, des services bancaires, des produits d’épargne et de crédit, des services d’achat et de transfert de crypto-actifs, ou encore des produits d’assurance et des offres privilégiées en partenariat avec des fournisseurs de services et de produits.

Lancé en décembre 2020, Klub revendique 200 membres actifs à ce jour et «des milliers d’utilisateurs sur liste d’attente». Réda Berrehili indique que seulement 40% des fonctionnalités de la plateforme sont développées, ce qui devrait laisser la place pour de nouveaux services dans les prochains mois. Quant à la cryptomonnaie dédiée, le $XKI, elle sera émise à partir du 18 mai et disponible sur les principales plateformes d’achat avec une valeur unitaire fixée à 0,10 dollar pour ses débuts. Klub prévoit la circulation d’environ 175 millions de $XKI d’ici fin 2021. Au-delà de Klub, Réda Berrehili précise travailler sur le lancement de nouveaux produits financiers autour du $XKI. Mais ce sera plutôt pour fin 2022.

Klub : les données clés

Fondateurs : Réda Berrehili, Kheireddine Kamal et Julien Guyomard

Création : 2020

Siège social : Paris

Secteur : Crypto

Activité : plateforme d’investissement et de services financiers privée

Financement : 8,3 millions d’euros en mai 2021…