Cybersécurité: CrowdSec lève 1,5 million d’euros auprès de Reflexion Capital

CrowdSec, spécialisé dans la cybersécurité, lève 1,5 million d’euros en pré-amorçage à l’occasion d’un tour de table mené par Reflexion Capital. Il s’agit pour la startup parisienne de sa première levée de fonds.

Lancé en décembre 2019 par Philippe Humeau, Thibault Koechlin et Laurent Soubrevilla, CrowdSec développe une plateforme gratuite d’automatisation en cybersécurité. Avec sa communauté d’utilisateurs, la startup analyse le comportement des adresses IP, identifie les menaces et les partage au sein de la communauté CrowdSec. Cet outil, à destination des entreprises, permet aux utilisateurs de bloquer les adresses IP malveillantes de manière préventive.

Pour «une immunité digitale collective»

«Notre équipe s’est donnée pour mission d’utiliser une double approche, comportementale et réputationnelle pour protéger le plus grand nombre, de manière gratuite et efficace», explique le CEO Philippe Humeau. «Nous souhaitons développer une immunité digitale collective».

Utilisée dans 25 pays à travers le monde, CrowdSec entend poursuivre le développement de sa communauté d’utilisateurs et étendre ses fonctionnalités. En 2021, la startup souhaite lancer une offre premium pour permettre aux entreprises d’accéder à la base de données de réputation des adresses IP via un accès API.

CrowdSec : les données clés

Fondateurs : Philippe Humeau, Thibault Koechlin et Laurent Soubrevilla

Création : 2019

Siège social : Paris, Île-de-France

Secteur : cybersécurité

Financement : 1,5 million d’euros en pré-amorçage à l’occasion d’un tour de table mené par Reflexion Capital.