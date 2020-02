DataGalaxy lève 1,7 million d’euros pour permettre aux entreprises d’exploiter leurs données

DataGalaxy, spécialisé dans l’exploitation des données, lève 1,7 million d’euros auprès de Newfund et Evolem Start.

Lancé en 2015 par Sébastien Thomas et Lazhar Sellami, DataGalaxy développe une plateforme SaaS de cartographie des données pour accompagner les entreprises dans l’exploitation de leurs données. «Les entreprises se sont digitalisées et outillées depuis de nombreuses années pour collecter et traiter une quantité toujours plus importante de données. Pourtant, par manque de connaissance de ces données, les entreprises peinent à valoriser ce patrimoine pour se transformer», commente Sébastien Thomas.

La startup lyonnaise automatise la collecte des métadonnées et veut leur donner du sens. En passant par l’intelligence artificielle qui permet de classifier et d’enrichir ces données, DataGalaxy permettrait d’optimiser le temps de recherche et d’analyse en le diminuant de 40 à 50%. «Notre promesse est que chaque collaborateur puisse comprendre, localiser, retracer et identifier l’usage fait de la donnée qui l’intéresse», ajoute Lazhar Sellami.

DataGalaxy revendique à ce jour une trentaine de clients dont le Groupe Rocher, Covéa, AG Insurance ou encore SNCF Gares & Connexion. Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup lyonnaise ambitionne de renforcer ses équipes et d’accélérer son déploiement commercial en France et en Europe en 2020.

DataGalaxy : les données clés

Fondateurs : Sébastien Thomas et Lazhar Sellami

Création : 2015

Siège social : Lyon

Secteur : data

Marché : exploitation des données



Financement : 1,7 million d’euros en février 2020 auprès de Newfund et Evolem Start.