[DECODE FinTech] ZenGo lance Savings, qui offre l’accès à des produits d’épargne à taux variable

La startup israélienne ZenGo poursuit son développement avec Savings, une nouvelle offre d’épargne qui repose sur deux projets DEFI (Decentralized Finance) et propose des taux variables.

Les utilisateurs peuvent à présent mettre de côté certains de leurs actifs cryptographiques pour gagner des intérêts. « Les clients choisissent quelle partie de leur porte-monnaie ils veulent allouer à leur épargne, entre 0 et 30% de leur crypto-wallet. Tout est sur la blockchain et les utilisateurs peuvent voir à tout moment où sont leurs fonds et combien cela leur rapporte« , explique à notre micro Ouriel Ohayon, cofondateur de ZenGo.

Fondé en 2018 et basé sur une technologie de reconnaissance faciale, ZenGo propose principalement un crypto-wallet sans clés privées. L’entreprise se revendique non contraignante grâce à un système de sécurité décentralisé (crypto-système à seuil et calcul multipartite), divisé entre l’appareil de l’utilisateur et les serveurs de ZenGo. Sans point individuel de défaillance, les actifs de l’utilisateur ne seront ainsi pas accessibles lors d’une éventuelle brèche de sécurité.

Retrouvez l’interview complète d’Ouriel Ohayon, cofondateur de ZenGo :

