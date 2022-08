[DECODE Quantum] A la rencontre de Frédéric Magniez, directeur du laboratoire IRIF

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Frédéric Magniez est ancien élève de l’École Normale Supérieure Paris-Saclay (ex ENS Cachan), agrégé de mathématiques et docteur en informatique. Il est entré au CNRS en 2000, au Laboratoire de Recherche en Informatique (LRI). Il rejoint en 2013 l’Institut de Recherche en Informatique Fondamentale (IRIF) qu’il dirige depuis 2018. Il a également été professeur associé de l’École Polytechnique de 2003 à 2015.

Il travaille sur la conception et l’analyse d’algorithmes probabilistes pour le traitement des grandes masses de données, ainsi que sur le développement de l’informatique quantique et plus particulièrement des algorithmes, de la cryptologie et ses interactions avec la physique. Il est aussi titulaire de la chaire Informatique et sciences numériques au Collège de France pour 2020-2021.

On vous recommande de visionner les 8 séances de 3 heures de 2021 en plus d’une séance inaugurale, avec quelques intervenants invités que nous avons déjà reçus dans Decode Quantum : Iordanis Kerenidis, Eleni Diamanti, Jonas Landman, Elham Kashefi, Simon Perdrix.