[DECODE Quantum] À la rencontre de Jean-François Bobier, directeur du cabinet de conseil BCG

Dans ce 42e épisode des entretiens Decode Quantum, Fanny Bouton et moi-même recevions Jean-François Bobier du BCG.

Jean-François est partenaire et directeur dans le cabinet de conseil BCG. Il y dirige l’initiative quantique du cabinet de conseil et est très actif dans l’écosystème quantique en France et à l’étranger. Il intervenait notamment dans la conférence Q2B organisée à San Jose en décembre 2021 par Qc-Ware. Il est depuis presque 18 ans au BCG avec un long parcours dans le conseil en informatique et la transformation digitale. Auparavant, il était ingénieur dans les logiciels de RH chez IBM. À l’origine, il est ingénieur de l’École Polytechnique et de Télécom Paris.