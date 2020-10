[DECODE Quantum] A la rencontre de Philippe Duluc et Cyril Allouche (ATOS)

En co-production avec Fanny Bouton et Olivier Ezratty, Decode Media vous propose Decode Quantum, une série pour découvrir la révolution quantique au travers d’échange avec les acteurs clés de la filière quantique dans le monde.

Nous poursuivons la seconde saison des entretiens Decode Quantum avec les acteurs de l’écosystème des technologies quantiques démarrée avec l’incontournable Alain Aspect. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à Atos qui est l’acteur majeur des technologies quantiques en France et en Europe depuis leur entrée dans ce marché en 2016, sous l’impulsion de Thierry Breton qui était leur CEO, avant de devenir Commissaire Européen au début de l’année 2020. Nous accueillons aujourd’hui les deux pilotes et têtes pensantes d’Atos dans les technologies quantiques, Philippe Duluc (SVP et CTO Big Data et Security d’Atos) et Cyril Allouche (Responsable de la R&D quantique chez Atos).

