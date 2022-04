[DECODE Quantum] A la rencontre de Rémi Geiger, co-fondateur et directeur général de Wainvam

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Pour ce 44e épisode des entretiens Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty recevaient Rémi Geiger de la société Wainvam-E, une startup basée à Lorient qui utilise des NV centers pour différentes applications.

Rémi Geiger est co-fondateur et directeur général de Wainvam. Il y est aussi en charge de la R&D. Il est docteur en physique atomique (2011) et habilité à diriger des recherches (2019). Il s’est spécialisé dès l’origine dans les capteurs quantiques. Il était auparavant maître de conférences à Sorbonne Université et chercheur au SYRTE à l’Observatoire de Paris. Il a été aussi chercheur au CNES et post-doc à l’Université Technologique de Vienne en Autriche sur les atomes froids (2011-2013).