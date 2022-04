[Série A] Reveal lève 50 millions de dollars auprès d’Insight Partners

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Cibler les bons prospects et les transformer en clients n’est pas toujours aisé pour les entreprises BtoB. Afin d’accompagner les équipes commerciales dans leur recherche de clients, la startup française Reveal déploie une plateforme leur permettant de générer du revenu à partir de leurs partenariats. Elle accélère aujourd’hui en levant 50 millions de dollars auprès d’Insight Partners, avec la participation de Eight Roads, Chalfen Ventures et Dig Ventures.

Après avoir vendu leur startup Multiposting au géant allemand SAP, l’équipe dirigeante composée de Simon Bouchez, Gautier Machelon, Perrine El Khoury et Alex Sadones, lance Reveal en janvier 2020. Concrètement, la solution permet aux professionnels du marketing d’accroître leurs revenus en faisant appel à l’écosystème de l’entreprise. « L’idée de Reveal repose sur l’idée que chaque entreprise B2B possède un écosystème, qu’elle en soit consciente ou non », explique Simon Bouchez, CEO de Reveal. « Chacune de ces entreprises agrège dans son coin beaucoup d’informations (quels sont les acteurs, les problématiques, etc.). La mise en commun de ce savoir permet à l’ensemble de l’écosystème de grandir ensemble ».

La startup revendique plus de 4 000 clients dans le monde, dont ContentSquare, Payfit, Spendesk, Prestashop ou encore Qonto. Reveal compte 50% de ses clients aux États-Unis et environ un quart en France. « Notre premier marché a été les boîtes Tech et en forte croissance. La logique de réseau de Reveal permet de s’étendre aux réseaux de nos clients. Par exemple ContentSquare, qui est très exposé à l’international, nous permet d’aller chercher d’autres marchés ». Reveal ambitionne désormais de tripler ses effectifs au cours des deux prochaines années et d’accélérer l’innovation produit.

Retrouvez l’interview complète de Simon Bouchez, co-fondateur et CEO de Reveal :