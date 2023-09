[DECODE Quantum] A la rencontre de Sabine Mehr et Stéphane Requena de GENCI / GQI

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

C’est la rentrée et nous voici de retour avec un nouvel épisode des entretiens Decode Quantum qui est le 61e. Fanny Bouton et Olivier Ezratty reçoivent Sabine Mehr et Stéphane Requena du GENCI et du projet HQI (ci-dessous en compagnie de Nicolas Bellot, au milieu, lui aussi de GENCI).

Sabine Mehr est responsable du calcul quantique au GENCI, la structure publique qui mutualise achats et support technique pour les supercalculateurs de la recherche publique en France. Elle est aussi une cheville ouvrière du projet HQI de calcul hybride classique/quantique qui fera l’objet de notre discussion. Sabine a une double formation en management de l’ESCP et d’ingénieure Supelec. Elle a démarré sa carrière chez Atos en contribuant au lancement commercial et marketing et leur offre quantique. Après un court passage en business development chez Quandela elle a déboulé au GENCI dans son rôle actuel.

Stéphane Requena est directeur de l’innovation et de la technologie du GENCI où il officie depuis 2007. Il est expert en calcul de haute performance et en calcul scientifique, un domaine où il a obtenu un Master of science de l’Université de Lille en 1995 après des études en informatique à l’Université de Pau. Il a aussi été auditeur de l’IHEST qui est un peu l’IHEDN des chercheurs, un parcours commun avec Maud Vinet. Et il est le boss de Sabine ! Tous les deux, ils ont contribué au montage du projet HQI qu’ils vont nous décrire.