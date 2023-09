UBER / ELISABETH BORNE / CROWDSTRIKE / Les actus tech qu’il ne faut pas manquer ce matin.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

↘ Anabel Díaz, responsable de la mobilité chez Uber en Europe, a averti que les propositions de Bruxelles visant à requalifier les travailleurs des plateformes de VTC comme salariés pourraient entraîner la fermeture du service de VTC dans des centaines de villes de l’Union européenne et une augmentation des tarifs jusqu’à 40 %. Ces commentaires surviennent alors que les institutions de l’UE entament des négociations sur la nouvelle loi visant à améliorer les conditions économiques des travailleurs des plateformes au sein de l’Union.

Ce nouvel épisode illustre à quel point ceux qui font la tech y intègrent leurs valeurs et leurs normes et témoigne de la puissance des GAFAM et autres dragons.

↗ Le Comité interministériel sur l’intelligence artificielle annoncé par Élisabeth BORNE en août dernier, a tenu sa première réunion hier, 19 septembre. Le gouvernement s’accorde six mois pour évaluer les impacts économiques, technologiques, de l’emploi, de la propriété intellectuelle et des droits d’auteur liés aux IA génératives. Le comité accueille une quinzaine d’experts de haut niveau, principalement des profils technologiques et économiques, avec la participation d’entreprises telles que Mistral, Meta et Google. Les ministres de l’Économie, du Travail, de l’Enseignement supérieur, de la Culture, de la Fonction publique et le garde des Sceaux étaient présents.

↗ Meta déploie son programme Meta Verified aux entreprises présentes sur Facebook et Instagram à partir de 21,99 dollars par mois par page. Le bénéfice pour les entreprises est de bénéficier d’un badge certifiant votre identité, une protection contre l’usurpation d’identité, et une visibilité accrue sur la plateforme.

↗ Cybersecurité: CrowdStrike confirme l’acquisition de Bionic, une société spécialisée dans l’analyse des technologies et des systèmes informatiques d’une entreprise pour détecter les vulnérabilités. Le prix d’acquisition aurait atteint les 350 millions de dollars. Bionic a levé environ 82 millions de dollars depuis sa création en 2019.

Avec 4 milliards d’euros levés au cours du 1er semestre par près de 400 startups, l’investissement dans la FrenchTech tourne au ralenti, malgré les réserves disponibles au sein de nombreux fonds qui sont en hausse de plus de 4% par rapport à l’an dernier avec plus de 45 milliards de dollars de disponibles en europe.

Cela étant de nombreux fonds restent actifs, lesquels sont ils? FRENCHWEB.FR a analysé l’ensemble des opérations effectuées et vous présente les 10 fonds français les plus actifs au 1er semestre 2023.

NAVAN (ex-TripActions), un pionnier de la gestion des voyages d’affaires qui mise sur l’Europe

A L’ETRANGER:

La startup spécialisée dans l’écriture assistée par l’IA, WRITER qui est utilisée pour créer des campagnes de marketing, vient de lever 100 millions de dollars lors d’un tour de financement dirigé par Iconiq Growth, valorisant ainsi l’entreprise à plus de 500 millions de dollars.

LEVELPATH une startup spécialisée dans la gestion des achats pour les entreprises, lève 30 millions de dollars lors de sa série A, dirigée par Redpoint, suite à une levée de fonds initiale de 14,5 millions de dollars dirigée par Benchmark. Concurrent du français iVALUA, LEVELPATH offre une interface mobile particulièrement soignée pour gérer ces processus.

La startup spécialisée dans la garde de crypto-monnaies, BASTION, fondée par deux anciens cadres d’a16z, a réussi à lever 25 millions de dollars lors de sa phase de financement initial (seed), dirigée par a16z crypto.

IPO réussie pour INSTACART, qui a clôturé en hausse de 12,33% lors de ses débuts au Nasdaq, ce qui valorise la société de livraison d’épicerie à un peu plus de 11 milliards de dollars. La société de marketing du commerce électronique KLAVIYO réussi également son IPO avec 576 millions de dollars levés, avec une valorisation de 9,2 milliards de dollars.



Après avoir officié à la Direction Générale de l’Armement, Aude LE DARS est nommée Directrice de la communication de THALES DMS. Elle est passé par le CEA, et précédement AREVA. Bastien LIGNAC est nommé Directeur des ressources humaines au sein d’ Orange Business. Entré au sein du groupe ORANGE en 2004, il est passé par le technocentre puis a piloté la DRH de la direction digitale marketing grand public, et le pilotage de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié Jimena Almendares rejoint DECATHLON comme Chief Digital Officer, après avoir travaillé chez META en tant que General Manager en charge de l’expérience client et du support. Nicolas COLLER est le nouveau Global IT Brand Integration Director du grouple L’OREAL où il officie depuis 12 ans sur différents projets IT notamment dans le retail. Mathilde MEZZETA rejoint le groupe ALTEN en tant que Risk Compliance Manager.



