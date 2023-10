[DECODE Quantum] A la rencontre de Sam Mugel et Michel Kurek de Multiverse.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Dans le 62e épisode des entretiens Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty accueillent Sam Mugel et Michel Kurek de Multiverse.

Sam Mugel est co-fondateur, CTO et DG de Multiverse au Canada, basé à Toronto. Il possède un doctorat en simulation quantique, délivré conjointement par l’ICFO (Espagne) et l’université de Southampton (Royaume-Uni). Il est expert en informatique quantique et en apprentissage automatique quantique (QML). Il fut physicien informaticien à Cortirio (Royaume-Uni), conseiller scientifique au Quantum Revolution Fund, et fondateur et directeur technique de Groundstate Consulting. Sam Mugel intervient en tant qu’expert quantique pour McKinsey et consultant/expert pour Forbes Magazine, et aussi coach pour le CDL de Toronto. Sam est d’ailleurs français, ce qui n’est pas évident en lisant sa biographie.

Michel Kurek dirige la filiale française de Multiverse qui est une startup internationale dont le siège est en Espagne. Il a auparavant notamment travaillé 15 ans à la SGCIB dans la création d’algorithmes financiers. Il a une formation d’ingénieur ENSIMAG complétée par un master en finance de l’ESSEC et plus récemment par un Executive Master en innovation de l’École polytechnique. Il s’est notamment intéressé à la question des brevets et publications dans le quantique, et est l’auteur d’un document de référence sur le sujet.

