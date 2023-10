TIKTOK, les chiffres France, 5 arrestations chez UBISOFT FRANCE, obscolescence programmée chez GOOGLE… Les actus tech qu’il ne faut pas manquer ce matin.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

↗ L’écran bis de la TV, c’est ainsi que TIKTOK s’est défini lors l’évènement professionnel  1 to 1 expérience client Biarritz. En effet, la plateforme indique comptabiliser 90 minutes de consommation moyenne quotidienne de contenus par les 16 millions d’utilisateurs d’actifs français. ↗ Aujourdhui, TIKTOK représente 26,6 millions d’utilisateurs actifs mensuels pour l’hexagone contre 21,1 millions en 2022. Tiktok en France évolue dans sa répartition des parts d’audience : 43% pour les 18 – 24 ans (en baisse), 27% pour les 25 – 34 ans (en forte hausse), 15% pour les 35-44 ans, 9% pour les 45-54 ans et 6% pour les plus de 55 ans. Enfin, TikTok shopping (qui pourra être rebaptisé TikTok commerce) débarquera en France courant 2024 avec un système de ventes de bout en bout. ↘ Dans le cadre d’une enquète menée depuis 1 an par la Brigade de répression de la délinquance contre la personne de Paris, cinq anciens cadres dirigeants d’UBISOFT, y compris un ancien directeur créatif et un vice-président des services éditoriaux et créatifs, ont été arrêtés. L’affaire est instruite par le parquet de Bobigny. L’arrestation survient dans le contexte d’une industrie du jeu vidéo en lutte avec des questions persistantes concernant la culture de travail et le harcèlement sexuel. ↘ Le service de renseignement belge révèle surveiller activement le principal hub logistique d’ALIBABA en Europe, situé à l’aéroport cargo de Liège, dans un contexte de détection de « possible espionnage ». ↗ EVIDEN, branche du groupe Atos spécialisée dans le calcul avancé, et PARTEC, entreprise allemande de supercalculateurs modulaires, deux entités formant un consortium franco-allemand, annoncent la signature d’un contrat avec EuroHPC JU. L’objet de ce contrat est la fourniture du premier supercalculateur Exascale en Europe, un projet monumental qui sera géré par le centre de recherche Jülich, en Allemagne. L’enveloppe budgétaire globale de ce projet atteint environ 500 millions d’euros, marquant ainsi un investissement significatif dans les infrastructures technologiques et de recherche de l’Europe, et positionnant le consortium comme un acteur-clé dans le domaine de la superinformatique à l’échelle continentale. ↗ Obsolescence programmée: GOOGLE s’engage à fournir sept années de mises à jour pour le système d’exploitation et la sécurité de ses nouveaux modèles, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro (contre 5 et 3 ans actuellement) ↗ Un petit changement qui va transformer les pratiques en matière de socialisation de contenus. X a commencé à supprimer les titres de prévisualisation des articles dans les publications avec des liens d’articles, n’affichant désormais que l’image principale et le nom de domaine. Elon Musk avait mentionné ce changement en août 2023. ↗ META a déployé de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle générative destinées aux annonceurs, offrant des outils pour créer des arrières-plans, élargir des images, et rédiger diverses versions de texte publicitaire basées sur la copie originale. ↗ L’INSEAD se distingue en devenant la première école de commerce à lancer une bibliothèque complète d’expériences d’apprentissage via la réalité virtuelle (VR) pour améliorer l’efficacité de l’enseignement du management et promouvoir la recherche dans ce secteur. Plus de 40 professeurs et 13 000 apprenants de l’INSEAD exploitent déjà ces expériences d’apprentissage en VR, qui sont désormais accessibles globalement via le portail XR de l’école. Le professeur Ithai Stern, directeur académique de l’initiative d’apprentissage immersif de l’INSEAD, a été honoré du « 2023 Strategic Management Society Educational Impact Award » pour sa contribution innovante et de qualité à l’enseignement du management stratégique grâce à cette initiative. ↗ Développée par Safran Seats et DEVIALET, Euphony – solution audio sans casque pour sièges d’avion – équipera 13 nouveaux Airbus A350-1000 de la compagnie Japan Airlines.

Lancé en 2015 par Benjamin Fabre et Fabien Grenier, deux serials entrepreneurs, DataDome permet aux entreprises de détecter et contrer les attaques ciblant les applications mobiles, les sites Web et les API. La solution promet de protéger ses clients contre le piratage de comptes, le vol de données, la fraude au paiement, les attaques par déni de service (DDoS), le « credential stuffing », et autres menaces liées aux bots et aux fraudeurs.

Une solution qui séduit des centaines de clients dans le monde. « Aujourd’hui, nous avons plus de 300 entreprises clientes », commente Benjamin Fabre, CEO de DataDome. « Les États-Unis sont notre premier marché en termes de revenus (il représente plus de 50% de nos revenus), viennent ensuite l’Europe puis l’Asie ». Parmi ses clients français, on peut citer notamment Blablacar, LaFourchette et SNCF Connect.

La gestion des notes de frais est un défi de longue date pour les entreprises. Afin d'y remédier, de plus en plus de solutions émergent pour faciliter la vie des entreprises dans ce domaine. C'est le cas de PLEO, qui permet aux entreprises de fournir une carte de paiement aux collaborateurs et de recevoir du cashback.

PLEO nous dévoile aujourd'hui les coulisses du développement de son produit et nous donne au passage des conseils sur les meilleures pratiques à avoir.

C’est le nombre de postes vacants non pourvus en France dans le domaine de la cybersécurité dont 3000 sur les 12 derniers mois. Ce chiffrage indiqué par l’équipe de hackers éthiques BZHunt au 1 to 1 expérience client Biarritz met en lumière un boom sectoriel évident de nécessité de recrutements. 600 jeunes devraient être formés à la cyber cette année. Nous sommes donc très loin du compte pour répondre aux besoins criants des entreprises.

HEADWAY, une startup basée à New York qui met en relation des patients avec des thérapeutes proposant des soins remboursés par les assurances, a levé 125 millions de dollars lors d’un tour de financement de Série C. Le tour a été dirigé par Spark Capital et valorise HEADWAY à 1 milliard de dollars.

La start-up basée à Berlin, HABYT, propose un service de type Airbnb axé sur des séjours plus longs et un « logement flexible ». La startup vient de lever 40 millions d’euros lors d’un tour de financement de Série C. L’entreprise annonce offrir environ 30 000 logements dans une cinquantaine de villes.

CLEARCO, une startup basée à Toronto qui utilise l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) pour évaluer la solvabilité des entreprises et aider les clients à financer leur inventaire, a levé 60 millions de dollars dans un tour de financement de série D. Ce tour a été mené par Inovia et Founders Circle.

BRITE PAYMENTS, une start-up suédoise qui propose des paiements et des paiements en open banking, a réussi à lever 60 millions de dollars lors d’un tour de série A, mené par Dawn Capital. Headline et Incore ont également investi dans ce tour.

BLACKBERRY a annoncé son intention de séparer ses unités d’affaires en Internet des Objets (IoT) et en cybersécurité. La société vise également à réaliser une introduction en bourse (IPO) pour son unité IoT au cours du prochain exercice fiscal.

Na-Young Choi est promue Chief of staff de Corinne de Bilbao CEO de Microsoft France. SPENDESK nomme Sarah Whipp  au poste de Chief Marketing Officer, elle officiait précédement chez CALLSIGN Cyril Serhrouchni passe d’Allianz Partners France à Allianz Direct dont il est le Digital marketing Manager Dorian Barberan rejoint Nonna Lab comme Directeur Général Valerio Martelli (ex PRESTASHOP) est nommé Sales & Partnerships Director de WISEPOPS Jean-Marie Saint-Paul est promu Directeur général de Siemens Digital Industries France Jean-François Capizzi est le nouveau Managing Director du Studio parisien d’ UBISOFT, une fonction opérée par Marie-Sophie de Waubert, également Senior Vice President of Studios Opérations



