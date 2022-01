[DECODE Quantum] A la rencontre de Simon Perdrix, directeur de recherche à l’Inria

Pour ce 36e épisode des entretiens Decode Quantum, Fanny Bouton et Olivier Ezratty recevons Simon Perdrix, qui est directeur de recherche à l’Inria et spécialisé d’une manière générale dans la dimension logicielle et outils logiciels du calcul quantique.

Comme le monde du quantique est tout petit, le parcours de Simon Perdrix croise celui de pas mal de lieux et de personnes déjà évoquées dans ces nombreux entretiens. À commencer par Grenoble où il a fait ses études d’ingénieur en informatique à l’ENSIMAG, puis à l’ENS Cachan, puis une thèse de doctorat. Il a aussi fait un post-doc à Oxford où il a découvert le ZX Calculus puis à l’Université d’Édimbourg sous la direction d’Elham Kashefi.

Il est alors devenu chercheur attitré à Grenoble au CNRS au LIG en 2009 puis à Nancy à partir de 2013, dans le laboratoire LORIA, une unité mixte de recherche CNRS, Université de Lorraine et Inria. Depuis octobre 2021, il est Directeur de Recherche Inria, dans l’équipe MOCQA à Nancy.

Bonne rentrée et bonne année 2022 !