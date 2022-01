[Serie E] 254 millions d’euros de plus pour la solution de paie en ligne Payfit

Fondée en 2016, la startup spécialisée dans la gestion de la paie en ligne pour les PME vient de finaliser une 6ème levée de fonds d’un montant de 254 millions d’euros, 9 mois après avoir enregistré un tour de table de 90 millions d’euros.

Payfit profite du fort dynamisme du capital risque mondial et le déploiement en europe de nombreux fonds étrangers qui accélèrent leurs prises de participations notamment sur les startups en phase de croissance. Une opportunité que n’a pas manqué de saisir les fondateurs de la société en accueillant un nouvel actionnaire avec General Atlantic qui mène ce tour et fait s’envoler la valorisation de la société à plus de 1,82 milliard d’euros.

La société qui a levée 433 millions d’euros depuis sa création, compte parmi ses actionnaires Eurazeo, Bpifrance via son fonds Large Venture, Accel, Frst, Xavier Niel, Oleg Tscheltzoff, ou encore Thibaud Elzière

PayFit propose aux TPE et PME d’automatiser la gestion de la paie et la gestion administrative de leur personnel (déclarations sociales, congés, absences, notes de frais, suivi du temps de travail, intégration des nouveaux employés).

Avant de nouveaux développements internationaux, la scale up ambitionne de renforcer ses parts de marché en France, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie.

La stratégie de l’entreprise est privilégier le renforcement de son offre de services et d’augmenter son chiffre d’affaires sur sa base client actuelle de 6000 clients TPE et PME. Parmi les nouveaux outils Payfit devrait proposer prochainement la gestion des entretiens annuels, ainsi que celle des notes de frais, ou encore un service d’avance sur salaire.

Pour assurer son développement Payfit doit recruter rapidement plus de 400 nouveaux collaborateurs, qui vont venir renforcer le 700 salariés actuels de la société. La société compte sur le télétravail et embaucher dans toute la France ses nouveaux salariés pour faire face à la tension du marché du travail en Ile de France.