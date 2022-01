[Serie C] La marketplace NFT OpenSea atteint une valorisation de 13,3 milliards de dollars

Après une année sous le signe des NFT, l’une des principales marketplaces OpenSea aiguise l’appétit des investisseurs et atteint désormais la valorisation de 13,3 milliards de dollars, contre 1,5 milliard de dollars il y a seulement six mois. Une accélération foudroyante pour cette startup lancée en 2017 qui lève des sommes toujours plus importantes depuis l’essor des NFT en 2021.

OpenSea avait récolté à peine plus de 4 millions de dollars entre 2017 et 2021, avant d’accueillir le célèbre fonds Andreessen Horowitz parmi ses actionnaires, qui a mené les séries A et B de l’entreprise pour un total de 123 millions de dollars. Hier, le 4 janvier, OpenSea a annoncé une série C de 300 millions de dollars, réalisée auprès de Paradigm et Coatue principalement.

« Nous avons quatre objectifs pour ce financement : 1) accélérer le développement du produit, 2) améliorer de manière significative le support client et la sécurité des clients, 3) investir de manière significative dans la communauté NFT et Web3 au sens large, et 4) agrandir notre équipe », explique Devin Finzer, co-fondateur d’OpenSea, dans un post de blog.

Des volumes de transactions toujours plus importants

La plateforme semble partie pour battre tous les records, avec des volumes de transactions toujours plus importants. Elle enregistre 700 millions de dollars de transaction depuis le 1er janvier 2022 et pourrait bien battre son record de 3,4 milliards de transactions en août 2021. Pour rappel, l’entreprise a perçu des centaines de millions de dollars de commissions en 2020 et entend s’imposer comme la marketplace incontournable d’achat et de vente des NFT.

« La vision d’OpenSea est de devenir la destination principale pour que ces nouvelles économies numériques ouvertes se développent, en construisant la marketplace NFT la plus chaleureuse et la plus fiable au monde avec la meilleure sélection », ajoute Devin Finzer.

Le marché des NFT semble par ailleurs se consolider, avec l’arrivée d’acteurs traditionnels de la vente aux enchères, à l’instar de la maison Sotheby’s, qui a annoncé en octobre dernier la création d’un espace digital réservé aux collectionneurs de NFT et une vente désormais bi-annuelle de ces objets numériques. De la même façon, les acteurs importants du secteur des crypto-actifs se penchent de plus en plus sérieusement sur ce marché, comme le géant américain Coinbase qui a récemment dévoilé ses ambitions en la matière.