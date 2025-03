Deutsche Telekom veut croire dans son AI PHONE avec perplexity.

A l’occasion du Mobile World Congress qui vient de s’ouvrir à Barcelone, Deutsche Telekom annonce vouloir s’imposer dans la course à l’IA avec un smartphone conçu autour de l’intelligence artificielle. Développé avec Perplexity, son « AI Phone » promet une expérience mobile où l’IA ne se contente plus de répondre aux questions, mais d’effectuer une action comme réserver un taxi, envoyer des emails, gérer un agenda, effectuer une traductionen temps réel, et ce sans passer par des applications distinctes.

Face à Apple et Google, qui captent la valeur ajoutée des smartphones, les opérateurs télécoms peinent à peser. Avec cet AI Phone, Deutsche Telekom tente une approche différente : intégrer une IA proactive au cœur du téléphone pour offrir une expérience fluide et centralisée. « Les jours de la jungle d’applications complexes sont révolus », affirme Claudia Nemat, membre du directoire en charge de la technologie et de l’innovation chez DT.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Le smartphone sera disponible en 2026 à moins de 1 000 dollars, mais DT n’a pas précisé son constructeur ni son OS (probablement une variante d’Android). Le marché est aujourd’huidominé par Apple, Samsung et Google, et même des acteurs comme LG ont dû se retirer. Deutsche Telekom devra prouver que son approche basée sur l’IA peut séduire.

Pour maximiser son impact, DT ne limite pas son IA au téléphone : son assistant Magenta AI sera aussi accessible via l’application MeinMagenta sur d’autres appareils. « Nous envisageons un rôle clé pour Deutsche Telekom dans la démocratisation de l’accès aux meilleures technologies d’intelligence artificielle générative pour nos clients. C’est la vision centrale de ‘Magenta AI’. » indique Jon Abrahamson, Chief Product & Digital Officer chez Deutsche Telekom.

L’AI Phone illustre une tendance de cette édition 2025 du MWC : l’IA devient centrale dans l’innovation mobile. Reste à voir si Deutsche Telekom pourra convaincre les consommateurs et se faire une place face aux géants du secteur. Réponse en 2026.