Connaissez vous CTO ? la start-up française qui veut imposer la 5G spatiale en orbite très basse

Face à l’explosion des usages numériques, la demande en connectivité rapide et fiable ne cesse de croître. Pourtant, les infrastructures terrestres atteignent leurs limites : déploiement coûteux dans les zones rurales, latence excessive sur les longues distances, saturation des réseaux mobiles en milieu urbain. Ces contraintes accentuent la fracture numérique et freinent la transformation digitale.

Le haut débit satellitaire apparaît comme une alternative incontournable, mais les solutions actuelles, qu’il s’agisse des satellites géostationnaires ou des constellations LEO existantes, souffrent encore d’une latence trop élevée et de limitations de débit. L’objectif n’est plus simplement d’apporter internet partout, mais de le faire avec une qualité comparable aux réseaux terrestres.

C’est précisément ce à quoi répond l’offre de Constellation Technologies & Operations (CTO), une start-up française qui développe une constellation de satellites en Very Low Earth Orbit (VLEO), combinant la technologie 5G millimeter wave (mmWave) et un traitement embarqué des signaux. Une première mondiale qui pourrait révolutionner le secteur des télécoms spatiaux.

Retrouvez Constellation Technologies & Operations lors de la MWC 2025 au sein du pavillon français, Hall 5.B41, avec Business France

Un marché en forte croissance, entre consolidation et rupture technologique

Les investissements dans les constellations satellitaires dépassent désormais les 30 milliards d’euros, avec des acteurs comme SpaceX (Starlink), Amazon (Kuiper) et OneWeb.

Ces constellations reposent encore sur des bandes de fréquences conventionnelles (Ka, Ku) et des architectures nécessitant une forte dépendance aux stations sol. CTO adopte une approche fondamentalement différente, en exploitant les hautes fréquences mmWave (24-100 GHz), déjà utilisées pour la 5G terrestre, et en dotant ses satellites d’un traitement régénératif capable de gérer les signaux directement depuis l’espace.

En conséquence, CTO cible une clientèle B2B de premier plan : les opérateurs télécoms, les fournisseurs d’accès internet et les gouvernements. Ces acteurs cherchent une solution robuste, intégrable à leurs infrastructures existantes, sans nécessité d’un réseau distinct.

Une rupture technologique : la 5G mmWave en orbite très basse

CTO conçoit une infrastructure spatiale capable de fournir un internet haut débit avec une latence inférieure à 10 millisecondes, un niveau comparable à la fibre optique. Pour atteindre cet objectif, son architecture repose sur plusieurs innovations majeures.

La start-up réalise une première mondiale avec la transmission en 5G mmWave depuis l’espace, offrant des débits bien supérieurs aux satellites traditionnels. Grâce au traitement embarqué des signaux, la dépendance aux stations sol est considérablement réduite et l’efficacité du réseau optimisée. Le positionnement en VLEO, entre 200 et 300 kilomètres d’altitude, permet de limiter la latence tout en améliorant la consommation énergétique. Enfin, l’interopérabilité avec les infrastructures télécoms terrestres garantit aux opérateurs la possibilité d’exploiter cette solution comme une extension naturelle de leur réseau.

Un premier jalon clé sera posé en juin 2025, avec le lancement de « Early Test », son premier module de transmission, qui validera la capacité de CTO à fournir un internet 5G mmWave depuis l’espace.

Une équipe de pointe et une exécution rapide

Fondée par Charles Delfieux, ancien expert en infrastructures spatiales et télécoms, CTO réunit des ingénieurs issus de Thales Alenia Space, Airbus Defence & Space et de grands opérateurs télécoms. L’entreprise s’appuie sur une expertise hybride, combinant savoir-faire satellite et ingénierie des réseaux 5G.

Son équipe a déjà mené une série de tests avancés au sol, en recréant les conditions spatiales, afin d’optimiser la transmission et la gestion du spectre mmWave. L’enjeu est maintenant de finaliser le déploiement du premier démonstrateur avant d’amorcer l’industrialisation de la constellation.

Un financement structuré pour accélérer le déploiement

CTO a récemment levé 9,3 millions d’euros en seed auprès de NewSpace Capital, Karista et plusieurs business angels spécialisés dans les télécoms et l’aérospatial. Ce financement a permis de finaliser le développement du premier module Early Test et de mener les tests en conditions réelles. Il a également servi à sécuriser le partenariat avec un opérateur de lancement, qui enverra Early Test en orbite en juin 2025, et à renforcer l’équipe technique pour accélérer les phases de recherche et développement en vue des prochaines générations de satellites.

L’entreprise prépare désormais une série A d’environ 50 millions d’euros, qui servira à financer les premiers satellites commerciaux et leur mise en production.