[DIRECT] GOOD MORNING FRENCHWEB avec Fanny Bouton, Olivier Ezratty, Jean Louis Benard et Carlos Diaz

Bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons dès 9h du lundi au vendredi.

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Pour cette nouvelle édition de Good Morning FrenchWeb, nous vous proposons de retrouver Carlos Diaz pour faire un point sur l’actualité dans la Silicon Valley. Avec Jean Louis Benard nous étudierons les différents points d’attention d’une entreprise qui bootstrappe en période de crise, et enfin avec Fanny Bouton et Olivier Ezratty nous parlerons Quantique vs Covid19.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à me contacter: Richard@Decode.media

Listen to « avec Fanny Bouton, Olivier Ezratty, Jean Louis Benard et Carlos Diaz » on Spreaker.

