Xavier Niel met en garde les startups IA européennes / Brendan Carr, nouveau visage de la FCC sous Trump / Les levées de fonds…

🌍 À la une aujourd’hui :

Xavier Niel met en garde les startups IA européennes

Le tycoon de la Frenchtech lance un avertissement aux fondateurs de startups IA. Pour ne pas sacrifier le potentiel de croissance de l’europe, ils doivent éviter de vendre trop tôt. Selon lui, manquer le coche de la révolution IA pourrait marginaliser l’Europe et réduire son influence économique face à des puissances comme les États-Unis et la Chine pour de nombreuses générations. (Financial Times)

Brendan Carr, nouveau visage de la FCC sous Trump

Donald Trump a nommé Brendan Carr à la tête de la FCC, le régulateur américain des télécoms, avec un objectif clair : s’attaquer aux géants de la tech et, selon ses termes, « démanteler le cartel de la censure ». Déjà commissaire au sein de la FCC, Brendan Carr est connu pour ses prises de position critiques envers les grandes plateformes numériques. Soutenu publiquement par Elon Musk, sa nomination marque une volonté de durcir les relations entre Washington et les entreprises technologiques, notamment sur les questions de régulation des contenus en ligne et de concurrence.

Nvidia : des serveurs revus pour résoudre des problèmes de surchauffe

Nvidia, leader mondial des processeurs IA, aurait demandé à ses fournisseurs de modifier à plusieurs reprises la conception des racks pour ses GPU Blackwell. Ces ajustements visent à résoudre des problèmes de surchauffe, une contrainte critique qui pourrait affecter les centres de données et retarder le déploiement de ces puces essentielles à l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle de pointe.

Tata Electronics prend une majorité dans une usine de fabrication d’iphone en Inde

Tata Electronics a acquis 60 % de l’usine Pegatron, un site de fabrication d’iPhone basé à Tamil Nadu, en Inde et renforce sa présence dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

💡 Innovations et technologies : ce qu’il faut savoir

Boom du e-commerce au Mexique

Un rapport de Bitácora Social révèle que 60 % des vendeurs de catalogues traditionnels au Mexique se tournent désormais vers des plateformes comme Shein ou Temu pour écouler leurs produits.

Bluesky : une décentralisation encore lointaine

Bluesky, l’alternative décentralisée à X (anciennement Twitter), vise à créer une infrastructure où les utilisateurs auraient un contrôle total sur leurs données, néanmoins le projet manque de financement pour asseoir son développement.

Robots à intelligence physique : une IA plus humaine

L’entreprise Physical Intelligence cherche à développer des robots capables de mieux comprendre leur environnement physique en intégrant les données collectées lors de leurs tâches. Cette approche pourrait transformer la robotique en rendant les machines plus intuitives et adaptatives. (Wired)

Netflix atteint des sommets malgré des bugs

Le combat Jake Paul vs Mike Tyson a rassemblé 60 millions de foyers, avec un pic de 65 millions de flux simultanés. Cependant, certains utilisateurs ont signalé des interruptions techniques, montrant les défis logistiques liés à de tels événements en direct.

📈 Business et régulation : les chiffres clés

ByteDance valorisée à 300 milliards de dollars

La société mère de TikTok a atteint une des plus hautes valorisations de son histoire lors d’une récente offre de rachat interne. (Wall Street Journal)

OpenAI : réflexions sur les origines

Jakob Uszkoreit, co-auteur du célèbre papier « Attention Is All You Need », discute des fondements technologiques de l’IA moderne, des succès de ChatGPT, et des perspectives pour les ordinateurs biologiques, qui pourraient révolutionner le calcul scientifique. (Ars Technica)

🎙️ En coulisses : entretiens et insights

Aura Salla : de lobbyiste à députée européenne

Ancienne lobbyiste de Meta, Aura Salla critique les efforts réglementaires rapides de l’UE à l’encontre des géants de la tech, et estime que ces règles pourraient étouffer l’innovation à long terme. (Wired)

Interview avec les leaders de la puce d’Apple

Tim Millet et Tom Boger partagent leur vision sur l’évolution des semi-conducteurs d’Apple, notamment les avancées sur leur Neural Engine, influencées par le fameux papier sur les transformeurs publié en 2017. (The Indian Express)

