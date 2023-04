[Seed] Bastion, fondé par des anciens de Palantir, lève 2,5 millions d’euros auprès de Frst et Global Founders

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Bastion, une plateforme de cybersécurité pour les PME et ETI, lève 2,5 millions d’euros auprès de Frst, Global Founders Capital, Kima Ventures et Motier Ventures, avec la participation de business angels tels que Denis Duverne (ancien président du conseil d’administration d’AXA), Joshua Motta (co-fondateur et CEO de Coalition), Renaud Deraison (Fondateur et ex-CTO de Tenable) et Gaëlle Olivier (ex-COO de Société Générale).

Lancé en 2022 par Arnaud Fournier, Arnaud Drizard, Sébastien Duc et Robin Costé, quatre cadres dirigeants, anciens responsables de l’activité cyber du géant du big data Palantir, Bastion déploie une plateforme permettant aux entreprises de toutes tailles de se protéger contre les menaces de cybersécurité sans nécessiter une expertise technique approfondie.

« Nous avons travaillé sur beaucoup de sujets de cybersécurité sur les marchés américains. Nous nous sommes rendu compte que les petites entreprises étaient très impactées par les risques cyber et très mal équipées », explique Arnaud Fournier, CEO de Bastion. « Nous sommes sur un marché où il y a une forte demande et une forte croissance. »

Détection et réponse aux menaces

Concrètement, Bastion offre une protection holistique qui inclut la détection et la réponse aux menaces, la gestion des vulnérabilités et la conformité réglementaire. La solution est aujourd’hui déployée dans une dizaine d’entreprises. « Nous avons travaillé avec un modèle de bêta test avec des entreprises partenaires et nous allons maintenant lancer la solution pour toutes les PME et ETI », ajoute Arnaud Fournier.

La startup ambitionne désormais de renforcer ses équipes techniques et commerciales et de développer de nouveaux produits pour répondre aux besoins de ses clients. L’entreprise prévoit également d’étendre son réseau de partenaires pour atteindre un plus grand nombre d’entreprises à travers l’Europe.

