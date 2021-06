E-commerce: comment la crise a provoqué une « recrudescence » des contrefaçons dans le secteur du design en France

Chaise de créateur, lampe ou (faux) canapé de marque: la crise sanitaire a provoqué une « recrudescence » de produits contrefaits dans le secteur du design en France, « massivement distribués sur Internet », a alerté mercredi l’association des entreprises engagées dans la lutte contre la contrefaçon (Unifab).

L’Unifab juge « urgent » de sensibiliser « activement les consommateurs aux effets et conséquences que la contrefaçon peut engendrer sur leur santé et leur sécurité ». « Chaque produit, chaque innovation, chaque création, chaque entreprise est le fruit d’une recherche et d’un développement dans lequel la notion fondamentale du design joue un rôle déterminant », a souligné Christian Peugeot, président de l’Unifab, cité dans le communiqué, publié à l’occasion de la journée mondiale anti-contrefaçon.

Près d’un Européen sur dix touché

« Outre l’aspect esthétique qu’il sert, il permet de se distinguer ou de répondre à des critères de fonctionnalité et des exigences destinées à la protection effective des consommateurs », poursuit-il. Au sein de l’Union européenne, où des discussions ont été entamées autour du « renforcement des règles en matière de protection des dessins et modèles », l’Unifab dit craindre les « dérives libérales » qui pourraient « engendrer le déclin de l’innovation européenne dans le design ».

Près d’un Européen sur dix a été « conduit abusivement » à acheter des produits contrefaits, a indiqué l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans une étude publiée mardi. Selon cette étude, réalisée avec l’OCDE, la contrefaçon représente 6,8% des importations de l’UE, soit 121 milliards d’euros de produits allant des vêtements à l’électronique, aux jouets ou au vin. Le pourcentage varie fortement selon les Etats membres: de 2% en Suède à 19% en Bulgarie en passant par 9% en France.