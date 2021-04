E-commerce: Potions lève 1,3 million d’euros auprès de Side Capital pour sa solution sans-cookies

Alors que la fin des cookies tiers est imminente, la startup française Potions, qui développe des solutions d’analyse de données sans cookies, lève 1,3 million d’euros auprès de Side Capital, avec la participation du Crédit Agricole, de la Région Normandie et de Bpifrance. L’entreprise basée à Rouen et à Paris ambitionne désormais de séduire plusieurs centaines d’e-commerçants à travers l’Europe d’ici 2022.

Lancé en 2018 par Julien Vinckel, Paul Wourlod et Vincent Gauche, Potions mise sur les bases de données des navigateurs plutôt que sur les cookies pour « stocker, analyser, enrichir et activer les données de navigation en local ». La startup permet ainsi aux entreprises clientes de respecter la vie privée des internautes tout en leur offrant une expérience personnalisée. Elle compte parmi ses clients de grands noms tels qu’Alltricks (Groupe Decathlon), L’Oréal-Paris, Matmut, Wonderbox, ou encore Pharmasimple.

« Nous savons qu’il est possible d’offrir aux internautes une navigation pertinente, dynamique et personnalisée sans avoir besoin de les espionner », commente Julien Vinckel, co-fondateur et CEO de Potions. « En n’utilisant que des traces accessibles directement sur le navigateur, notre technologie permet un contrôle direct de la part de chaque utilisateur sur ses données personnelles. Nous espérons restaurer ainsi la confiance nécessaire entre les internautes et les sites qu’ils ont choisi de visiter ».

Potions souhaite désormais renforcer ses équipes et poursuivre son développement en créant une plateforme clé en main, qui permettra à ses clients d’optimiser l’expérience utilisateur en toute indépendance, et de suivre leurs performances en temps réel.

Potions : les données clés

Fondateur : Julien Vinckel, Paul Wourlod et Vincent Gauche

Création : 2018

Siège social : Rouen

Secteur : e-commerce

Financement : 1,3 million d’euros auprès de Side Capital, avec la participation du Crédit Agricole, de la Région Normandie et de Bpifrance.