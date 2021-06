E-santé : comment entraîner et évaluer son outil d’IA?

Les promesses de l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé sont nombreuses. La pandémie a fait émerger de nombreux projets plus ou moins efficaces et plus ou moins réalistes, présentant trop souvent l’IA comme la solution miracle, sans délivrer de résultats probants. Mais il y a aussi, bien sûr, des projets très prometteurs du côté de l’étude des épidémies. C’est le cas du projet mis en place par une équipe du CHU de Bordeaux avec l’Inserm autour du Dr Catherine Pradeau. Nous parlions de leur étude dans cet épisode.

Pour aller plus loin, intéressons nous concrètement à la mise en place de ce type d’outils sur le terrain. Avec l’arrivée des modèles Transformers et l’utilisation combinée d’algorithmes supervisés et non supervisés, comment utiliser une IA pour analyser en masse des compte-rendus cliniques et en extraire des informations épidémiologie en temps réel ?

C’est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode qui regroupe le Dr Gil-Jardine, médecin urgentiste, Emmanuel Lagarde, directeur de recherche à l’Inserm, Anis Ayari, data scientist et vulgarisateur sur la chaîne Defend Intelligence, et Clément Delangue, co-fondateur de Hugging Face.

Regard.

Le contributeur: