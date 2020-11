E-santé: Pharmedigroup lève 2 millions d’euros auprès de Go Capital

Pharmedigroup, qui possède les startups Pharmedistore, Pharmedisound et Pharmed’Insight, lève 2 millions d’euros auprès de Loire Valley Invest géré par Go Capital, Celeste Management, Angelsquare, Sophia Antipolis Business Angels, et Val de France Business Angel.

Lancé en 2017, Pharmedistore est une marketplace de produits médicaux à destination des pharmaciens. Ses consœurs Pharmedisound et Pharmed’Insight sont apparues en 2019 pour compléter son offre initiale. En effet, Pharmedisound accompagne les pharmaciens dans l’animation sonore de leur officine, tandis que Pharmed’Insight recueil des informations contre une rémunération pour établir des sondages et études pour des laboratoires ou des agences de marketing. Ensemble, elles revendiquent 10 millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’année 2020.

Des ambitions à l’échelle européenne

Dans le cadre de cet investissement, le groupe ambitionne d’accompagner les pharmaciens dans leur évolution. Pour ce faire, il entend développer des outils intuitifs auprès des pharmaciens ainsi que son marché, en invitant de nouveaux laboratoires à rejoindre sa marketplace.

« Je vois la pharmacie de demain comme une pharmacie connectée, qui doit simplifier ses processus d’approvisionnement pour libérer du temps en matière de ‘conseils et missions de santé publique’, sur lesquels elle est de plus en plus sollicitée (vaccins, TROD, entretiens…) », commente Antoine Laurent, CEO de Pharmedigroup. « Cette pharmacie valorise et traite ses datas pour participer à faire progresser notre système de santé au sens large, et diversifie ses sources de revenus pour faire prospérer son activité. C’est là un enjeu majeur pour pérenniser notre maillage géographique. »

Les trois startups ont également des objectifs propres à chacune. Pharmedistore, qui revendique 4 500 pharmacies clientes, ambitionne de devenir le premier canal d’approvisionnement de produits pharmaceutiques en Europe. Parmi ses concurrents français, on peut citer Itekpharma, une agence digitale qui accompagne les pharmaciens dans leur développement numérique et qui possède sa propre marketplace. Quant à Pharmedisound et Pharmed’Insight, ils souhaitent pour le moment développer leur clientèle.

