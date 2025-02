Cycloid lève 5 millions d’euros pour automatiser le DevOps et simplifier le multicloud

Cycloid propose une plateforme clé en main qui permet aux entreprises de créer un portail DevOps fonctionnel en quelques semaines. Elle centralise l’accès aux applications, aux environnements cloud et aux outils d’automatisation, sans nécessiter d’expertise avancée en DevOps. Cette solution simplifie la gestion des infrastructures et réduit le temps consacré aux configurations répétitives.

Développée par Benjamin Brial, ancien cadre de Red Hat Cloud, Cycloid remplace les portails internes complexes qui demandent plusieurs années de développement. Elle automatise les flux de travail et allège la charge des équipes IT en éliminant la gestion manuelle des accès et des ressources cloud. La plateforme intègre des outils FinOps et GreenOps pour suivre la consommation des ressources et limiter les coûts.

Cycloid lève 5 millions d’euros en série A, un tour mené par Reflexion Capital avec la participation de cinq business angels français. Ce financement porte son total levé à 8 millions d’euros et doit permettre d’accélérer sa croissance en Europe et en Amérique du Nord. Parmi ses clients figurent CMA-CGM, Alchemy, Amenetiz et Warner Bros, et ses partenaires incluent Accenture, Capgemini, Orange Business, Sopra Steria et Teamwork Arrow.