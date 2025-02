Le youtubeur qui pourrait valoir 5 milliards de dollars / La success storie créée par 2 français dépasse les 4 milliards de dollars de CA / Après MeilleursAgents, Sébastien de Lafond lance Edumapper

Nvidia : Une croissance solide, mais des craintes sur l’arrivée d’IA qui nécessitent moins de puissance.

C’était l’info très attendue de la journée, et les chiffres de Nvidia n’ont ni déçu, ni emballé les marchés. La société a réalisé 39,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires au quatrième trimestre, en ligne avec les prévisions, mais sans éclat. La prévision de 43 milliards pour le trimestre en cours dépasse légèrement les attentes, mais reste loin des scénarios optimistes. Le lancement du GPU Blackwell pèse sur les marges, et La dépendance aux dépenses des hyperscalers et l’émergence d’IA moins gourmandes en puissance, comme DeepSeek, alimentent les craintes d’un ralentissement. Résultats sur les marchés, l’action a réagi mollement, signe que les attentes marché exigent désormais plus que de solides résultats.

MrBeast, le youtubeur qui pourrait valoir 5 milliards de dollars

Jimmy Donaldson, alias MrBeast, le youtubeur cherche à lever entre 200 et 300 millions de dollars pour financer une holding regroupant ses activités dans les médias et les produits de grande consommation. Déjà rentable avec plus de 400 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2023, il entend accélérer le développement de ses marques Feastables et Lunchly, tout en consolidant son activité de producteur. Il a réalisé une première saison d’une série destinée à Amazon Prime. Si aucun accord n’a été finalisé à ce stade, les discussions avec des investisseurs seraient très avancées, avec une valorisation de 5 milliards de dollars.

En décembre 2024, la chaîne YouTube principale de MrBeast a enregistré plus de 3,06 milliards de vues mensuelles. En janvier 2025, son nombre d’abonnés est de 366 millions de followers. Sa vidéo la plus populaire comptabilise 1,4 milliard de vues et s’intitule, accrochez vous: « Would You Fly to Paris for a Baguette?«

Snowflake une success story créé par 2 français dépasse les 4 milliards de dollars de chiffre d’affaires

De 265 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2020 à 4,28 milliards de dollars prévus pour le prochain exercice, la société créée par les français Benoît Dageville, Thierry Cruanes en 2012, est en passe de devenir l’une des success story de la tech. Après un accord avec Anthropic, Snowflake vient de signer avec un partenariat stratégique avec OpenAI, lui permettant d’intégrer les modèles OpenAI directement dans sa base de données. Snowflake permet ainsi à ses clients d’utiliser l’IA sans exposer leurs données à des flux externes, gage de sécurité, confidentialité et conformité au sein de leur environnement.

Edition spéciale Salon de l’Agriculture

💡 Retrouvez plus de 60 startups tech sur l’espace AGRITECH du Salon de l’Agriculture 2025 qui se tient jusqu’au dimanche 2 mars 2025

Deborah Merran est promue Vice Présidente en charge des levées de fonds et du M&A chez Ader Finances, où elle officie depuis 2023. Elle était précedement chez Alpha Capital Partners et InstantGo

Jules Herlem rejoint Truffle Capital pour gérer les relations investisseurs. Il était précédement chez Inco Ventures

Antoine Le Guern ex fortuneo rejoint OPLA, marketplace française de mode circulaire enfant, en tant que CTO

Vincent Rapp, ancien conseiller chargé de l’intelligence artificielle à bercy et précédement Responsable Innovation et IA chez BPIFRANCE, est nommé Directeur Executif de Hi! PARIS, le centre de recherche et d’enseignement dédié à l’IA créé dans le cadre de l’Institut Polytechnique de Paris et de HEC Paris

