Elon Musk fait sa com sur la BBC, retour à la réalité pour Meta, FTX leur avocat y croit dur comme un bitcoin.

Medias financés par le gouvernement ou par des fonds publics , Elon Musk va t il avoir le sens de la formule?

Depuis le 8 avril, Public Broadcasting Service, un réseau de télévision avec plus de 350 stations n’a pas tweeté depuis son compte principal, suite à la décision d’Elon Musk de qualifier le média de « Media financé par le gouvernement ». Cela est également arrivé à NPR la semaine passée , un réseau de radio qui reçoit des financements gouvernementaux, et qui a également suspendu son activité sur Twitter pour les mêmes raisons. La BBC s’est vu affublée de la même labelisation qui a par la suite été modifiée, initiant un nouveau label « Financé par des fonds publics”, face à la contestation du groupe media britanique. Embarrassé Elon Musk a accepté une interview à la volée pour en parler sur leur antenne. https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p0fg4w44

BBC, un coup de com de sortie de crise pour Elon Musk?

Dans cette fameuse interview d’une heure, Elon Musk répond assez directement à de nombreuses questions mais en élude certaines. Il nie qu’il y ait davantage de contenus haineux sur la plateforme depuis qu’il en a pris les commandes. Sa stratégie est de réduire les bots contribuant à la désinformation avec pour exemple le chiffre de 400 000 comptes effacés au mois de mars, et que ce combat a infléchis cette tendance selon lui. Ce que conteste de nombreux experts selon la BBC, qui rappelle que des salariés ou proches de la société indiquent que les licenciements des équipes de modération font que l’entreprise n’est plus capable de protéger ses utilisateurs des harceleurs, de la désinformation ou encore de l’exploitation sexuelle des enfants.

Il indique également que Twitter est proche de l’équilibre financier alors qu’avant sa reprise Twitter n’avait plus que quelques mois à vivre, ses coûts d’exploitations étant très supérieurs à ses revenus et alors que la société ne compte que 2 exercices rentables depuis sa création en 2012. Après avoir réduit considérablement les coûts, son objectif est de monétiser l’audience du réseau social avec notamment les comptes certifiés, de faire revenir les annonceurs. Enfin dans l’échange avec les auditeurs, Elon Musk a confirmé que l’intégration de Twitter dans X Corp, pouvait laisser présager un projet plus ambitieux, qui pourrait être une super App, comparable à WeChat https://www.frenchweb.fr/comment-wechat-a-reussi-a-seduire-les-marques/198645

Par ailleurs il indique être contre l’interdiction de TikTok aux Etats Unis et ne pas l’utiliser personnellement.

Enfin il confie avoir voté pour Joe Biden aux dernières élections, bien qu’il se sente proche des électeurs de Trump.

Une réalité opérationnelle un peu moins virtuelle pour Mark Zuckerberg.

Si Mark Zuckerberg a déclaré que 2023 sera l’année de l’efficacité dans son entreprise, cette efficacité s’est surtout traduite par des licenciements massifs. En 4 vagues de licenciements, ce sont plus de 21 000 collaborateurs qui quittent l’entreprise, auxquels s’ajoute les recrutements prévus qui ont été gelés soit plus de 5000 poste. Ainsi Meta aura réduit de 30% ses effectifs.

De quoi affecter le moral des troupes, qui se plaignent de plus en plus de la baisse des avantages salariaux auxquels ils s’étaient habitués: plus de service de pressing, diners plus tardifs pour éviter qu’ils ne rentrent à la maison avec leurs doggy bags, ou réduction de l’approvisionnement des cafétariats. Les consignes de retour au bureau contrastent avec les pratiques de nombreux cadres supérieurs de l’entreprise qui se sont installés là où ils le souhaitaient.

Mais au delà de ces reductions d’effectifs ou baisses de coûts, c’est la vision du fondateur qui ne remporterait plus l’adhésion de ses salariés, particulièrement sceptiques sur le projet de metaverse.

Enfin le principal challenge de Meta reste d’enrayer la baisse de chiffre d’affaires que la société a connu en 2022 ainsi que la forte dégradation de sa valorisation en bourse qui a chuté de plus de 42% depuis son plus haut historique en septembre 2021.

FTX, les jeux ne sont pas faits.

Le principal avocat de FTX, Andy Dietderich défend l’hypothèse que la plateforme d’échange de crypto-monnaies envisage une réouverture, lors d’une audience au tribunal mercredi. Une option possible serait de permettre aux créanciers de FTX de convertir une partie de leurs avoirs en une participation dans une bourse rouverte. Le jeton FTT de FTX a plus que doublé de prix après cette annonce. Cependant cette option n’est pas celle partagée par les autres parties prenantes du dossier.

Les avocats de FTX ont également déclaré au tribunal qu’ils avaient récupéré 7,3 milliards de dollars d’actifs liquides, contre 1,9 milliard de dollars en janvier. Cependant, ils ont ajouté que FTX était encore « loin d’une distribution de pouvoir restituer ces fonds”