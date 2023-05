Qui est Linda Yaccarino, pressentie pour être la nouvelle CEO de TWITTER?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Elon Musk a twitté cette nuit avoir trouvé une nouvelle PDG pour Twitter / X Corp. S’il n’a pas révélé son nom, il précise néanmoins qu’elle commencerait dans environ six semaines. Une annonce en conformité avec ses précédentes déclarations, Elon Musk a toujours insisté sur le fait qu’il n’est pas le PDG définitif de l’entreprise.

Cela étant il garde les pieds bien ancrés dans les opérations et deviendra président exécutif et directeur technique de Twitter, en charge des produits / logiciel et sysops.

Si de nombreux profils correspondent au poste de PDG, un nom semble se dégager de la mélée selon le Wall Street Journal:

Linda Yaccarino, un parcours riche de 40 ans d’expérience

Figure incontournable de l’industrie des médias et de la publicité, Linda Yaccarino est Présidente en charge de la publicité et des partenariats chez NBC Universal. Depuis 1992 elle a contribué à la transformation numérique des medias au sein du groupe Turner puis NBC Universal;

Chez NBC Universal elle a joué un rôle majeur dans la transformation de l’infrastructure économique et technologique derrière chaque émission chez NBCUniversal. Elle est le pont stratégique et opérationnel qui relie l’ensemble des réseaux mondiaux, des propriétés et des unités commerciales. Responsable de la gestion du portefeuille de réseaux linéaires, de plateformes numériques et de streaming, de partenariats de distribution et de relations avec les clients, Yaccarino supervise toutes les ventes publicitaires mondiales, nationales et locales, les partenariats, le marketing, la technologie publicitaire, les données, la mesure et les initiatives stratégiques.

Depuis son arrivée chez NBCUniversal en 2011, son équipe a généré plus de 100 milliards de dollars de ventes publicitaires, étendu la portée de l’entreprise à l’échelle mondiale, créé des partenariats publicitaires révolutionnaires, lancé le premier service de streaming financé par la publicité et investi massivement dans les capacités de données et de technologie.

Linda Yaccarino a contribué à rationaliser le marché publicitaire, créer des unités de mesure plus précises et maintient l’écosystème publicitaire le plus irréprochable, un point clé pour faire évoluer Twitter dans une nouvelle ère business.

Linda Yaccarino a travaillé à la diversification des sources de revenus de NBCUniversal. En exemple Peacock, le service de streaming financé par la publicité, pour lequel son équipe supervise l’ensemble de la stratégie de monétisation.

Une personnalité reconnue par l’ensemble des Medias

En tant que défenseure de l’industrie, Yaccarino a plaidé en faveur de partenariats fondés sur des valeurs et de confiance, mettant en lumière les problèmes les plus importants auxquels sont confrontés ses collègues et pairs. En tant que présidente du conseil publicitaire pour l’année 2021-2022, Yaccarino a collaboré avec la communauté des affaires, la Maison Blanche et les agences gouvernementales pour créer une campagne de vaccination contre la COVID-19, mettant en vedette le pape François et touchant plus de 200 millions d’Américains. Chez NBCUniversal, elle a contribué au lancement d’initiatives axées sur la diversité, l’équité et l’inclusion, notamment BOLD, un programme d’emploi pour les anciens combattants ; #ShesMy, une campagne visant à promouvoir les femmes et les filles, Scene in Color, une collaboration avec Target pour mettre en valeur les créateurs de films BIPOC émergents, …

Linda Yaccarino a été honorée par les New York Women in Communications avec un Matrix Award. Elle a été reconnue par Business Insider comme l’une des « 10 personnes qui transforment la publicité », par Adweek comme l’une des « dix femmes les plus puissantes de la télévision », par The Hollywood Reporter comme l’une des « 100 femmes les plus influentes de l’industrie du divertissement » et par Variety comme l’une des « femmes les plus puissantes de New York ». Yaccarino a été intronisée au Temple de la renommée de B&C, a reçu le prix Mac Dane pour l’excellence humanitaire de la UJA Foundation, le prix du Distinguished Alumni de l’Université Penn State.