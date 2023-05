REVOLUT / ELON MUSK / WINGCOPTER / LYFT, les infos à ne pas manquer.

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Elon Musk a twitté cette nuit avoir trouvé une nouvelle PDG pour Twitter / X Corp. S’il n’a pas révélé son nom, il précise néanmoins qu’elle commencerait dans environ six semaines. Une annonce en conformité avec ses précédentes déclarations, Elon Musk a toujours insisté sur le fait qu’il n’est pas le PDG définitif de l’entreprise.

Cela étant il garde les pieds bien ancrés dans les opérations et deviendra président exécutif et directeur technique de Twitter, en charge des produits / logiciel et sysops.

Si de nombreux profils correspondent au poste de PDG, un nom semble se dégager de la mélée selon le Wall Street Journal: Linda Yaccarino

BREAKING NEWS:

Le directeur financier de REVOLUT, Mikko Salovaara, prévoit de quitter l’entreprise « pour des raisons personnelles » après deux ans au sein de la société. Des documents et le profil LinkedIn indiquent également que le PDG, James Radford, a quitté la société en mars 2023. Ces départs de cadres supérieurs marquent des changements importants au sein de Revolut, qui clame ses ambitions de devenir la 1ere banque européenne

Les législateurs de l’Union européenne ont convenu d’interdire l’utilisation de la reconnaissance faciale dans les lieux publics ainsi que les outils de police prédictive, et d’établir des règles de transparence pour l’intelligence artificielle générative. Les détails précis de ces mesures doivent encore être finalisés. Cette décision marque une étape importante dans la réglementation de la technologie de surveillance et vise à protéger les droits fondamentaux des citoyens tout en garantissant une utilisation responsable de l’IA.

META annonce le lancement de son AI Sandbox, un outil d’intelligence artificielle générative visant à aider les annonceurs à créer des variations de texte, des images d’arrière-plan à partir de texte, ainsi que des images recadrées. Cette nouvelle initiative vise à offrir aux annonceurs des solutions innovantes pour optimiser leurs campagnes publicitaires et maximiser leur impact.

LYFT a annoncé l’arrêt des trajets en commun (« pooled rides ») car ils « éloignent les passagers de leur itinéraire », c’est l’une des nombreuses modifications de produits effectuées par le PDG David Risher depuis son arrivée en avril.

LA STARTUP A SUIVRE:

La startup allemande WINGCOPTER, spécialisée dans la livraison par drone, notamment dans le domaine des fournitures médicales, a levé 40 millions d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement, portant le montant total levé à 100 millions d’euros.

LEVEES DE FONDS

25 millions d’euros pour propulser WORLDIA , la scale-up française qui réinvente les voyages sur mesure

, la scale-up française qui réinvente les voyages sur mesure EDFLEX lève 12 millions d’euros pour révolutionner la formation en ligne avec son catalogue personnalisé

lève 12 millions d’euros pour révolutionner la formation en ligne avec son catalogue personnalisé Guillaume Sarkozy soutient QIT I dans sa levée de fonds pour révolutionner l’assurance santé grâce à l’intelligence artificielle

soutient I dans sa levée de fonds pour révolutionner l’assurance santé grâce à l’intelligence artificielle FARI ANALYTICS : La solution qui réduit les erreurs de facturation dans le transport de marchandises lève 500 000 euros.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

EVERSEEEN, une entreprise basée en Irlande qui utilise la vision par ordinateur pour détecter les vols potentiels dans le commerce de détail, a levé 65 millions d’euros lors d’un tour de financement de série A dirigé par Crosspoint. Cette levée de fonds porte le financement total d’Everseen à environ 82 millions d’euros

La startup australienne de technologie éducative GO1 basée à Brisbane et concurrente d’EFLEX (lire plus haut la levée de fonds d’EDFLEX), a acquis Blinkist, une entreprise basée à Berlin qui propose des résumés de livres en 15 minutes. Go1 a également réussi à lever 30 millions de dollars auprès d’Insight Partners.

FW MARKET

JD.COM a annoncé des résultats solides pour le premier trimestre, avec un chiffre d’affaires en hausse de 1 % par rapport à l’année précédente, atteignant environ 35 milliards de dollars. Ces chiffres dépassent les estimations des analystes. De plus, la société a enregistré un bénéfice net d’environ 903 millions de dollars, comparé à une perte nette d’environ 555 millions de dollars au premier trimestre 2022. Son PDG, Xu Lei, prévoit de démissionner en juin 2023 « pour des raisons personnelles », après avoir occupé le poste depuis avril 2022. Le directeur financier, Sandy Ran Xu, lui succédera en tant que PDG

SONOS a annoncé une baisse de 24 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, atteignant 304,2 millions de dollars, par rapport à la même période de l’année précédente. La société prévoit désormais un chiffre d’affaires annuel compris entre 1,63 milliard de dollars et 1,68 milliard de dollars, révisant à la baisse ses prévisions précédentes qui étaient de 1,7 milliard de dollars à 1,8 milliard de dollars. Suite à ces résultats, les actions de Sonos (symbole SONO) ont chuté de plus de 20 %.

ROBINHOOD a annoncé un chiffre d’affaires de 38 millions de dollars issu du trading de crypto-monnaies au premier trimestre 2023, en baisse de 30 % par rapport à la même période de l’année précédente et en baisse de 1 % par rapport au trimestre précédent. La plateforme a également enregistré une augmentation de 36 % de ses actifs sous gestion en crypto-monnaies, atteignant une valeur d’environ 11,5 milliards de dollars au premier trimestre, par rapport au quatrième trimestre 2022.

MOUVEMENTS

Bertrand Lechat est nommé CPO chez Cobham Solutions

